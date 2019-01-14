Пенсионерка убивала бездомных собак под Днепром
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Софиеевский районный суд Днепропетровской области приговорил к пяти годам лишения свободы условно пенсионерку за убийство бездомных собак, которые она совершала на глазах у детей.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Днепропетровской области.
“На Днепропетровщине вынесен приговор пенсионерке, которая на глазах у детей убивала бездомных собак. Приговором суда 60-летняя гражданка признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса“, - говорится в сообщении.
Происшествие произошло в августе 2018 года в селе Девладово.
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“Женщина поместила беспризорного пса в полиэтиленовый мешок и, не реагируя на просьбы детей и взрослых прекратить, ударила мешком не менее 5 раз о бетонное покрытие дороги. Убив животное, пенсионерка выбросила мешок в яму с мусором. Через несколько дней обвиняемая повторно совершила умышленное преступление в отношении еще одной бездомной собаки, побив ее до смерти лопатой“, - отмечается в сообщении.
Свою вину подсудимая признала полностью. Суд назначил женщине наказание в видепяти лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.
Как сообщалось в ноябре, полиция задержала под Киевом супружескую пару, которых подозревают в живодерстве и издевательстве над животными.