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Пенсионерка убивала бездомных собак под Днепром

Комментариев: 2
Женщина получила срок условно.
Убийства животных совершались в селе Девладово
Убийства животных совершались в селе Девладово
peopleandcountries.com

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Софиеевский районный суд Днепропетровской области приговорил к пяти годам лишения свободы условно пенсионерку за убийство бездомных собак, которые она совершала на глазах у детей.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Днепропетровской области.

“На Днепропетровщине вынесен приговор пенсионерке, которая на глазах у детей убивала бездомных собак. Приговором суда 60-летняя гражданка признана виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса“, - говорится в сообщении.

Происшествие произошло в августе 2018 года в селе Девладово.

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“Женщина поместила беспризорного пса в полиэтиленовый мешок и, не реагируя на просьбы детей и взрослых прекратить, ударила мешком не менее 5 раз о бетонное покрытие дороги. Убив животное, пенсионерка выбросила мешок в яму с мусором. Через несколько дней обвиняемая повторно совершила умышленное преступление в отношении еще одной бездомной собаки, побив ее до смерти лопатой“, - отмечается в сообщении.

Свою вину подсудимая признала полностью. Суд назначил женщине наказание в видепяти лет лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Как сообщалось в ноябре, полиция задержала под Киевом супружескую пару, которых подозревают в живодерстве и издевательстве над животными. 

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Теги: животные, собаки, Днепр
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Комментариев (2)
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толян04    14.01.2019, 13:43
Оценка:  -1
толян04
в корее ей бы высшую меру социальной защиты впаяли за перевод харчей!)
shurag    14.01.2019, 13:32
Оценка:  +2
shurag
хороший пациент для психбольницы
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