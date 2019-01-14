Лукашенко назвал ситуацию на Донбассе "подарком врагам от братских народов"

Президент Беларуси считает боевые действия на Востоке Украины "недоразумением, которое пора заканчивать".

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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал происходящее между Украиной и Россией “недоразумением, которое пора заканчивать“. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко также добавил, что ситуация на Донбассе - “подарок врагам и соперникам“. “Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками“, - заявил президент Беларуси на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком.

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“Я лично болею за то, что там происходит, но и потому, что это наша родная Украина. Я и служил, много раз бывал там, да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом“, - подчеркнул он.

“Еще основой всему являются и наши отношения с Украиной. В начале этого конфликта до 150 тысяч человек хлынул поток из Украины. И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами“, -заверил Лукашенко.

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“Кто-то назад вернулся, кто-то ездит туда-сюда, а кто-то обосновался, живет и работает здесь как наши близкие, родные люди. Есть и негативные факторы событий, которые там происходят. Я об этом публично всегда говорю“, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь отказалась от кредитной программы МВФ.