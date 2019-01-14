Сына мэра Прилук будут судить за избиение общественного активиста

Попенко уже сообщено о подозрении.

В Черниговской области сообщили о подозрении в преступлении сыну мэра Прилук из-за избиения общественного активиста в сентябре прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

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Так, по данным ведомства, под процессуальным руководством Прилуцкой местной прокуратуры сообщено о подозрении 34-летнему сыну мэра города Прилуки в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья).

“В сентябре прошлого года, находясь возле центрального входа административного здания Прилуцкого отдела полиции ГУНП в Черниговской области, подозреваемый на почве существующих личных неприязненных отношений с общественным активистом, нанес последнему один удар правой ногой в область правого предплечья, чем причинил потерпевшему телесные повреждения в виде закрытого перелома нижней трети правой локтевой кости“, - сообщили в прокуратуре.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненные телесные повреждения относятся к категории средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья сроком более 21 дня“, - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в связи с неявкой подозреваемого в орган досудебного расследования и отсутствием его по месту жительства, сообщение о подозрении в порядке ст. 135 УПК Украины вручено его матери, которая является Прилуцким городским головой.

Досудебное расследование продолжается. С целью установления всех обстоятельств происшествия проводятся следственные (розыскные) действия.

Стоит отметить, санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, скандальный сын мэра Прилук Ярослав Попенко ранее неоднократно попадал в пьяные ДТП.

Как сообщалось 29 декабря, под Одессой мэр города ногами избил предпринимателя.