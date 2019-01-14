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В Черном море возле Крыма произошло землетрясение

Комментариев: 5
Эпицентр землетрясения находился в 28 километрах от поселка Орджоникидзе и в 103 километрах от Симферополя.
Эпицентр толчков находился на глубине 10 километров
Эпицентр толчков находился на глубине 10 километров
Getty Images

Колебания земной коры у берегов аннексированного Крыма зафиксированы в Черном море.

Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, опубликованные в понедельник, 14 января.

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По данным сейсмологов, подземные толчки магнитудой 3,7 имели место в ночь на 13 января. Эпицентр землетрясения находился в 28 километрах от поселка Орджоникидзе и в 103 километрах от столицы полуострова – Симферополя. Эпицентр толчков находился на глубине 10 километров.

При этом в Симферополе толчки не ощущались. Сведений о жертвах и разрушениях также нет.

Как сообщалось, 9 января в Одесской области ощутили землетрясение.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Крым, Землетрясения, Симферополь, магнитуда, землетрясение, эпицентр
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Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
ВыВсеВрети    14.01.2019, 14:45
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
ждем камни с неба!....))))))
    14.01.2019, 14:23
Оценка:  -6
Почему эта новость в разделе украина ?
ВыВсеВрети    14.01.2019, 14:45
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
Крым это Украина!
    14.01.2019, 14:59
Оценка:  -3
ДА ЛАДНО !
А ПОЧЕМУ ТОГДА САМОЛЁТ РАЗВЕДЧИК ОТ ВАШИХ ХОЗЯЕВ БОИТЬСЯ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К КРЫМУ ?
ПОЧЕМУ ТАМ НЕ ДЕЙСТВУЕТ УКРОПНАЯ СЕКТА ? )))
Колишній-східняк    14.01.2019, 14:14
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Мост отреагировал?
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