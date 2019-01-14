В Черном море возле Крыма произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения находился в 28 километрах от поселка Орджоникидзе и в 103 километрах от Симферополя.
Колебания земной коры у берегов аннексированного Крыма зафиксированы в Черном море.
Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, опубликованные в понедельник, 14 января.
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По данным сейсмологов, подземные толчки магнитудой 3,7 имели место в ночь на 13 января. Эпицентр землетрясения находился в 28 километрах от поселка Орджоникидзе и в 103 километрах от столицы полуострова – Симферополя. Эпицентр толчков находился на глубине 10 километров.
При этом в Симферополе толчки не ощущались. Сведений о жертвах и разрушениях также нет.
Как сообщалось, 9 января в Одесской области ощутили землетрясение.
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А ПОЧЕМУ ТОГДА САМОЛЁТ РАЗВЕДЧИК ОТ ВАШИХ ХОЗЯЕВ БОИТЬСЯ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К КРЫМУ ?
ПОЧЕМУ ТАМ НЕ ДЕЙСТВУЕТ УКРОПНАЯ СЕКТА ? )))