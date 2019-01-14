Порошенко наградил орденами выбравших ПЦУ митрополитов

Архиеереи до создания ПЦУ относились к УПЦ МП и УАПЦ.

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Президент Петр Порошенко наградил Винницкого митрополита Симеона (Владимира Шостацкого), который перешел из УПЦ МП в ПЦУ, орденом Ярослава Мудрого IV степени. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, орден князя Ярослава Мудрого V степени достался Переяслав-Хмельницкому митрополиту Александру (Драбинко), который также объявил о переходе своей епархии в новосозданную церковь.

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Митрополит Андрей (Абрамчук), который до создания ПЦУ был архиереем УАПЦ, получит орден “За заслуги“ II степени.

Награды митрополиты получили “за значительный вклад в утверждение духовности, милосердия и межконфессионального согласия, весомые личные заслуги в развитии независимой ПЦУ“, уточняется в указе.

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Также в документе отмечено “многолетнее добросовестное служение украинскому народу“ данных архиереев.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко в 2018 году совершил 68 поездок за границу и в регионы.