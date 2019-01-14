Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко наградил орденами выбравших ПЦУ митрополитов

Комментариев: 18
Архиеереи до создания ПЦУ относились к УПЦ МП и УАПЦ.
Порошенко наградил орденами троих митрополитов
Порошенко наградил орденами троих митрополитов
president.gov.ua

Читай также: К Единой ПЦУ перешел главный военный госпиталь

Президент Петр Порошенко наградил Винницкого митрополита Симеона (Владимира Шостацкого), который перешел из УПЦ МП в ПЦУ, орденом Ярослава Мудрого IV степени. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, орден князя Ярослава Мудрого V степени достался Переяслав-Хмельницкому митрополиту Александру (Драбинко), который также объявил о переходе своей епархии в новосозданную церковь.

Читай также: В Одесской области первый приход перешел в ПЦУ

Митрополит Андрей (Абрамчук), который до создания ПЦУ был архиереем УАПЦ, получит орден “За заслуги“ II степени. 

Награды митрополиты получили “за значительный вклад в утверждение духовности, милосердия и межконфессионального согласия, весомые личные заслуги в развитии независимой ПЦУ“, уточняется в указе.

Читай также: Порошенко рассказал об отношении к прихожанам УПЦ МП

Также в документе отмечено “многолетнее добросовестное служение украинскому народу“ данных архиереев.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко в 2018 году совершил 68 поездок за границу и в регионы.

Поделись:
Теги: Порошенко, ПЦУ, УПЦ МП, УАПЦ, православие, орден
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (18)
Отсортировать по дате Вниз
kapablankas    14.01.2019, 15:12
Оценка:  -1
kapablankas
Скупает Педро ЛОХторат к выборам.

Ню ню.
КульныйПэрэць    14.01.2019, 15:03
Оценка:  -1
КульныйПэрэць
Ты и есть Иуда,потрохобот.Да прибудут с тобою и с твоими родными и близкими глиобластома,муковисцидоз и апластичная анемия.Аминь.
CasperW    14.01.2019, 15:04
Оценка:  -2
CasperW
скрепненько. Узнаю боярышник
ВосставшийИзБана    14.01.2019, 14:50
Оценка:  -8
ВосставшийИзБана
А у ваты все обсуждения вокруг да около бутылки. Вы что, до крещения ни о чем больше думать не способны? И дался вам этот Иуда! Согласно вашего Святого Писания он только исполнил то, что ему было бы предписано. Без Иуды между прочим не было бы ни распятия, ни воскресения. Так что вы молиться должны
ВосставшийИзБана    14.01.2019, 14:50
Оценка:  -7
ВосставшийИзБана
за то, что он взял на себя это тяжкое бремя. На все воля Божья.
kapablankas    14.01.2019, 15:14
Оценка:  -1
kapablankas
Ширинку застегни , партбилет отсвечивает.
ВладиславII    14.01.2019, 14:50
Оценка:  +10
ВладиславII
"Церковь отделена от государства..." - говорил недавно сам Петя.
psv07    14.01.2019, 14:35
Оценка:  +13
psv07
как то отблагодарить то надо
толян04    14.01.2019, 14:36
Оценка:  +8
толян04
хватило б и 3тыс. гривен))
толян04    14.01.2019, 14:34
Оценка:  +10
толян04
для них надо ввести орден Мазепы или орден иуды
    14.01.2019, 14:34
Оценка:  +10
ДЛЯ ЭТИХ СЕКТАНТОВ БОЛЕЕ ПОДХОДИТ ОРДЕН ИУДЫ ....)))
КульныйПэрэць    14.01.2019, 14:28
Оценка:  +9
КульныйПэрэць
Как это"за какие заслуги"?Эти"святые отцы"позволяют алкоголику Пете пиариться на своих именах,вести пресс-конференции в своих храмах,ведь Петя негласно уже давно начал свою предвыборную кампанию...А он им за это государственные награды.Разумеется,не за свой счёт,а за счёт госбюджета.Это ШОКоладный м
КульныйПэрэць    14.01.2019, 14:32
Оценка:  +7
КульныйПэрэць
ир такой.Очень соборный,свободный и независимый.Но главное,что по-Конституции церковь по-прежнему независима от государства.Об этом даже Петя гундосит.В перерывах между"злоупотреблениями&qu ot;. ;-)
    14.01.2019, 14:26
Оценка:  +11
А ГРЕЧКИ , ГРЕЧКИ БЕСПЛАТНО ДАЛ ? )))))
КульныйПэрэць    14.01.2019, 14:23
Оценка:  +6
КульныйПэрэць
Как мило что непросыхающий псевдогарант Петя нашёл себе новых придворных собутыльников в рясе. ;-)
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь