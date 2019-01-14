Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Хусте на рынке из-за снега рухнула крыша

Комментариев: 1
Закарпатскую область засыпало снегом.
Никто из людей не пострадал
Никто из людей не пострадал
zakarpatpost.net

В городе Хуст Закарпатской области из-за огромного количества снега обрушилась крыша рынка. 

Об этом сообщило местное издание Неділя. Закарпатські новини.

К счастью, во время инцидента на месте обрушения никого не было.

Читай также: Крыша спортшколы в Вишневом "рухнула за 20 секунд": Подрядчику избрали меру пресечения

"Нерасчищенный, заснеженный Хуст уже имеет первые жертвы. Слава Богу, что не человеческие", - сообщило издание.

В заметке говорится о катастрофической ситуации с уборкой снега в регионе.

"К зиме Хуст, увы, пока не готов... Скорее всего, готов будет только весной, когда чистить уже нечего будет - все сделает сама природа", - говорится в сообщении.

 

Отметим, что за последнюю неделю это уже третий подобный инцидент в Украине. Ранее в Харькове обвалилась крыша рынка, в результате чего пострадало трое людей. Также в Макеевке рухнул навес над рынком. Также три человека пострадали в результате обрушения металлического навеса торговых рядов после трагедии в Макеевке, где на голову людям упала крыша 23-х торговых мест, а также после подобного случая в Харькове,

Поделись:
Теги: Закарпатье, снег, крыша, рынок, обвал, Закарпатська область, Хуст
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    14.01.2019, 14:51
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Что-то по Украине пошел массовый крышепад. Вроде и снега не так много, а крыши падают.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь