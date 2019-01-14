В Хусте на рынке из-за снега рухнула крыша

Закарпатскую область засыпало снегом.

В городе Хуст Закарпатской области из-за огромного количества снега обрушилась крыша рынка.

Об этом сообщило местное издание Неділя. Закарпатські новини.

К счастью, во время инцидента на месте обрушения никого не было.

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"Нерасчищенный, заснеженный Хуст уже имеет первые жертвы. Слава Богу, что не человеческие", - сообщило издание.

В заметке говорится о катастрофической ситуации с уборкой снега в регионе.

"К зиме Хуст, увы, пока не готов... Скорее всего, готов будет только весной, когда чистить уже нечего будет - все сделает сама природа", - говорится в сообщении.

Отметим, что за последнюю неделю это уже третий подобный инцидент в Украине. Ранее в Харькове обвалилась крыша рынка, в результате чего пострадало трое людей. Также в Макеевке рухнул навес над рынком. Также три человека пострадали в результате обрушения металлического навеса торговых рядов после трагедии в Макеевке, где на голову людям упала крыша 23-х торговых мест, а также после подобного случая в Харькове,