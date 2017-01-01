В Севастополе пьяный пациент избил врача

Молодой парень ударил врача головой в лицо, когда тот пытался оказать ему медицинскую помощь.

Нападавший поступил в травмпункт с резаной раной руки РИА Новости

В травматологическом пункте городской больницы аннексированного Севастополя пьяный пациент напал на оказывающего ему помощь врача.

Об этом сообщает МВД РФ в понедельник, 14 января.

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Нападение было совершено на 32-летнего травматолога-ортопеда во время его дежурства в городской больнице. Девятнадцатилетний нападавший поступил в травмпункт с резаной раной руки и находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Установлено, что врач делал перевязку пациенту. В какой-то момент между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого правонарушитель нанес сильный удар головой по лицу врача. О случившемся сотрудник медучреждения сообщил в полицию", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью (ч.2 ст.112 УК РФ).

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