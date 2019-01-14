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Омбудсмен РФ отменила встречу с Денисовой

Комментариев: 1
Москалькова отменила встречу смс-сообщением .
Москалькова отменила встречу смс-сообщением
Москалькова отменила встречу смс-сообщением
yatsenyuk.org.ua

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отменила встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. 

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

Денисова отметила, что Москалькова отменила встречу смс-сообщением.

“Омбудсман РФ сообщила мне в смс-сообщении, что она вынуждена уехать в срочную внеплановую командировку и вернется поздно вечером. А зав тра Татьяна Москалькова улетает в Узбекистан. Однако теперь точно ясно, почему отменена встреча с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковою. Все наши предварительные договоренности относительно конфиденциального обсуждения важных для нас вопросов не имеют для Уполномоченного РФ никакого веса“, - написала украинский омбудсмен.

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Ранее сообщалось, что Уполномоченный по правам человека ВР Украины Людмила Денисова прибыла в Москву с родственниками украинских военнопленных моряков и завтра попытаются попасть на заседание суда по делу военнопленных моряков. 

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Теги: омбудсмен, РФ, Украина, Москалькова, Денисова, моряки
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Комментариев (1)
Woodbrother    14.01.2019, 15:14
Оценка:  0
Woodbrother
Все делается неправильно. К переговорам с рассейскими агрессорами надо готовиться. Возьмите одного задержанного рассейского террориста, желательно офицера и "вкрутите им лампочку". Найдите его родственников на россии и покажите им видео с гематомной мордой. Запишите на видео реакцию и на ютуб.
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