Омбудсмен РФ отменила встречу с Денисовой

Москалькова отменила встречу смс-сообщением .

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отменила встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

Денисова отметила, что Москалькова отменила встречу смс-сообщением.

“Омбудсман РФ сообщила мне в смс-сообщении, что она вынуждена уехать в срочную внеплановую командировку и вернется поздно вечером. А зав тра Татьяна Москалькова улетает в Узбекистан. Однако теперь точно ясно, почему отменена встреча с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковою. Все наши предварительные договоренности относительно конфиденциального обсуждения важных для нас вопросов не имеют для Уполномоченного РФ никакого веса“, - написала украинский омбудсмен.

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Ранее сообщалось, что Уполномоченный по правам человека ВР Украины Людмила Денисова прибыла в Москву с родственниками украинских военнопленных моряков и завтра попытаются попасть на заседание суда по делу военнопленных моряков.