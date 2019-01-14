Украинским морякам хотят продлить арест в "три приема" за один день

Военнопленных собираются судить "четверками" у двух разных судей, рассказал адвокат.

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Украинских моряков собираются судить “четверками“, чтобы провести все судебные заседания в один день. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает Еспресо.TV.

“Судебное заседание проведут по шаблону. Они собираются судить“ четверками“: будут заводить по четверо моряков к двух разным судьям“, - пояснил адвокат.

“Планируется таким образом провести все судебные заседания в один день в три приема“, - добавил Полозов.

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По его мнению, ФСБ явно боится ажиотажа, связанного с судами над украинскими моряками, поэтому требует проводить в закрытом режиме, в том числе, оглашения приговоров.

“Это прямо противоречит российскому уголовно-процессуальному законодательству“, - подчеркнул Полозов.

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“Совершенно очевидно, что российские власти боятся внимания и ажиотажа к теме ареста украинских моряков. Ожидается у нас на суде, помимо Людмилы Денисовой и приехавших родственников представители иностранных посольств, представители СМИ, и подобное внимание российские влсти явно пугает“, - говорит адвокат.

“Мы будем ходатайствовать о проведении заседания в открытом режиме для соблюдения принципа гласности при проведении судебного процесса“, - подчеркнул Полозов.

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По его словам, ФСБ ссылается в своей аргументации на тайну следствия и необходимость обеспечить безопасность участников судебного процесса.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ потребовало сделать закрытыми от СМИ и слушателей судебные заседания о продлении ареста украинским морякам. ФСБ просит продлить арест 24 военнопленным с захваченных кораблей “Бердянск“, “Никополь“ и “Яны Капу“ до 26 апреля.