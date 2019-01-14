Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве грабители приковали жертву наручниками на улице

Комментариев: 2
Полицейские установили место нахождения одного из грабителей и задержали.
В Киеве грабители приковали жертву наручниками на улице
© npu.gov.ua
Фото 1/3
  • Наручники, которые использовали грабители
  • Наручники, которые использовали грабители
  • Наручники, которые использовали грабители
В Киеве грабители приковали жертву наручниками на улице
Наручники, которые использовали грабители
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве грабители приковали прохожего наручниками к перилам лестницы, отобрали у него рюкзак с деньгами и личными вещами и скрылись.

Об этом сообщает столичная полиция в понедельник, 14 января.

Отмечается, что инцидент произошел на Почтовой площади. На вызов прибыла следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия.

Читай также: Ограбили во время обыска: Ювелирный магазин отсудил у государства 25 млн грн

"Двое злоумышленников на автомобиле прибыли на Почтовую площадь, при этом изменив номерной знак транспортного средства. Когда они увидели потерпевшего, напали на него, приковали наручниками к перилам лестницы и отобрали рюкзак с деньгами и личными вещами", – говорится в сообщении.

Полицейские установили место нахождения одного подозреваемого, которого впоследствии задержали. Им оказался 54-летний ранее судимый местный житель.

Открыто уголовное производство по статье о разбое (ч.2 ст.187 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Задержанному объявлено о подозрении. Его сообщник в розыске.

Как сообщалось 10 января, в Славянске с игрушечным пистолетом ограбили клуб.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, ограбление, фото, полиция, мужчина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
GreenPeace!    14.01.2019, 15:16
Оценка:  0
GreenPeace!
Ранее судимых нужно расстреливать,а не кормить в тюрьмах за деньги налогоплательщиков
темп    14.01.2019, 15:10
Оценка:  +1
темп
Господи,уже на улице грабят среди белого дня и наручниками приковывают... Люди добрые,что творится...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь