Полицейские установили место нахождения одного из грабителей и задержали.

В Киеве грабители приковали жертву наручниками на улице

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В Киеве грабители приковали жертву наручниками на улице

В Киеве грабители приковали прохожего наручниками к перилам лестницы, отобрали у него рюкзак с деньгами и личными вещами и скрылись.

Об этом сообщает столичная полиция в понедельник, 14 января.

Отмечается, что инцидент произошел на Почтовой площади. На вызов прибыла следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия.

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"Двое злоумышленников на автомобиле прибыли на Почтовую площадь, при этом изменив номерной знак транспортного средства. Когда они увидели потерпевшего, напали на него, приковали наручниками к перилам лестницы и отобрали рюкзак с деньгами и личными вещами", – говорится в сообщении.

Полицейские установили место нахождения одного подозреваемого, которого впоследствии задержали. Им оказался 54-летний ранее судимый местный житель.

Открыто уголовное производство по статье о разбое (ч.2 ст.187 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Задержанному объявлено о подозрении. Его сообщник в розыске.

Как сообщалось 10 января, в Славянске с игрушечным пистолетом ограбили клуб.