Муженко позвали на военный комитет НАТО обсуждать агрессию РФ

Кроме России, комитет также обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и безопасность в евроатлантическом регионе в целом.

Муженко летит в Брюссель на заседание военного комитета НАТО facebook.com/v.muzhenko

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На этой неделе в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО, в котором ожидается участие главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко. Об этом сообщает УНН.

В пресс-службе миссии Украины при НАТО отметили, что очередное заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов пройдет 15-16 января в штаб-квартире альянса.

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Комитет рассмотрит развитие ситуации безопасности в евроатлантическом регионе, состояние выполнения решений предыдущих саммитов НАТО по реагированию на растущую агрессивность РФ и ситуацию на Ближнем Востоке.

В рамках сессии также планируется проведение совместного с партнерами заседания о результатах деятельности миссии НАТО в Афганистане “Решительная поддержка“.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина передала в НАТО список потребностей по модернизации корабельно-катерного состава ВМС.