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Муженко позвали на военный комитет НАТО обсуждать агрессию РФ

Комментариев: 1
Кроме России, комитет также обсудит ситуацию на Ближнем Востоке и безопасность в евроатлантическом регионе в целом.
Муженко летит в Брюссель на заседание военного комитета НАТО
Муженко летит в Брюссель на заседание военного комитета НАТО
facebook.com/v.muzhenko

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На этой неделе в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО, в котором ожидается участие главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко. Об этом сообщает УНН.

В пресс-службе миссии Украины при НАТО отметили, что очередное заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов пройдет 15-16 января в штаб-квартире альянса. 

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Комитет рассмотрит развитие ситуации безопасности в евроатлантическом регионе, состояние выполнения решений предыдущих саммитов НАТО по реагированию на растущую агрессивность РФ и ситуацию на Ближнем Востоке.

В рамках сессии также планируется проведение совместного с партнерами заседания о результатах деятельности миссии НАТО в Афганистане “Решительная поддержка“.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина передала в НАТО список потребностей по модернизации корабельно-катерного состава ВМС.

 

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Теги: НАТО, Украина, РФ, комитет, Муженко, Брюссель
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Комментариев (2)
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kapablankas    14.01.2019, 15:16
Оценка:  0
kapablankas
некому тарелки подносить, а тут и Муженко под рукой
    14.01.2019, 15:04
Оценка:  -3
ПОГАВКАЮТ В СТОРОНУ РОССИИ , РУЧОНКАМИ ПОМАШУТ , СЛЮНКОЙ БРЫЗНУТ , ПОХЛОПАЮТ ЭУРОПЭЙЦИВ ПО ПЛЕЧИКУ , ПООБЕЩАЮТ НАКАЗАТЬ РОССИЮ И ДОГОВОРЯТСЯ О ПРОДАЖЕ НА САМУЮ СИЛЬНУЮ АРМИЮ КОНТИНЕНТА ОЧЕРЕДНОЙ ПАРТИИ ВОЕННОГО ХЛАМА ... )))
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