В Харьковской области были зафиксированы вспышки кори

Госпитализированы 83 больных.

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С начала 2019 года, по данным центра было зарегистрировано семь вспышек кори, количество пораженных вирусом составляет 38 человек.

Об этом сообщается в данных Харьковского областного лабораторного центра Минздрава и здоровья Украины.

“В течение 2-х недель 2019 года зарегистрировано 7 вспышек с количеством пораженных - 38 человек, из них 2 в быту, 2 в учебных заведениях Харьковская государственная академия культуры, Беляевский лицей Первомайского района, 2 в учреждениях здравоохранения: КНП ХОР ОДКБ, КЗЗ Изюмская ЦГБ и 1 по месту работы - АО Харьковоблэнерго Валковское районное отделение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются“, - говорится в сообщение.

С 27.12.2018 по 09.01.2019 года в области зарегистрировано 97 больных. Удельный вес детей до 17 лет - 52,6% (51 случай).

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В лабораторном центре добавили, что лабораторно диагноз кори подтвержден в 23,7% больных. Госпитализированы 83 больных. Летальные случаи не регистрировались.

Напомним, в Украине с 28 декабря прошлого года по 3 января 2019 года корью заболели 2 305 человек