Вместо диверсий: Как развлекается в Луганске подполковник Генштаба РФ

Журналист показал, как российский офицер открывает шампанское прямо за рулем в оккупированном Луганске.

На Донбассе офицеры РФ получают втрое больше своей обычной зарплаты, рассказал Цаплиенко t.me/Tsaplienko

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Российские офицеры в Луганске вовсю развлекаются. Об этом в своей телеграм-канале написал журналист Андрей Цаплиенко.

“Российские офицеры в Луганске совсем распустились: не прячутся, зависают с гостеприимными луганскими женщинами и становятся опасными для местных прохожих“, - написал он, добавил, что россияне пьют прямо за рулем служебных авто.

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В доказательство Цаплиенко приводит видео распития шампанского подполковником ГУ Генштабва ВС РФ Александром Сазоновым в авто.

По данным журналиста, Сазонова в сентябре 2018 года на ротационной основе отправили в “ЛНР“ руководить оперативной группой российских офицеров “Луганск“.

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По данным украинской контрразведки, круг задач этой группы опасно широк, добавляет журналист. В него входит дезорганизация работы тыла, соединений и частей ВСУ, уничтожение или выведение из строя элементов системы управления украинскими войсками.

Кроме того, группа “Луганск“ занимается наведением средств поражения на критически важные объекты ВСУ, проведением дезинформационных акций среди состава ВСУ. Также Сазонову и его группе поручили проведение разведывательно-подрывных специальных мероприятий - диверсию и саботаж.

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Цаплиенко добавил, что Александр Сазонов получает зарплату в Москве, в военной части №45807 (Центральный Аппарат ГУ Генштаба ВС РФ). Его ставка на территории России составляет примерно 80 тысяч рублей в месяц (35 тысяч грн).

“Во время командировки на оккупированную территорию подполковник имеет шанс получить втрое больше“, - подчеркивает журналист. При этом во время своей командировки Сазонов предпочитал “стрельбу из шампанского в компании приветливой женщины“, - говорит Цаплиенко.

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“За что, думаю, военнослужащие украинских Вооруженных Сил ему очень благодарны. А на видео вы можете своими глазами увидеть, как в Луганске проводят свое время российские оккупанты. С девушками, машинами и шампанским“, - отметил он. Надо отметить, что, по данным документов Сазонова, распространенных в СМИ, подполковник женат.

Согласно паспорту Сазонова из сети, он женат ТСН

Напомним, ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ заметила Грады неподалеку от Луганска. Кроме того, вчера на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ.