На Сумщине уголовник изрубил трех человек топором и уснул рядом с телами

Ранее судимый за убийство мужчина сначала убил хозяина дома, а потом рубил топором всех, кто заходил в дом, и возвращался за стол пить водку. Когда водка закончилась, он лег спать рядом с телами жертв.

В селе Славгород Краснопольского района Сумской области задержан подозреваемый в совершении убийства двух человек и нанесении тяжких телесных повреждений третьему.

Об этом в понедельник, 14 января, сообщает пресс-служба полиции области.

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О произошедшем в полицию сообщил сосед потерпевшего, который зашел по делам и увидел три тела и убийцу, который спал тут же, на месте преступления. Заявитель также удерживал подозреваемого до приезда полиции, когда тот проснулся и попытался сбежать.

По информации полиции, ранее судимый за убийство 38-летний местный житель во время первоочередных следственных действий сознался в содеянном и рассказал, что несколькими часами ранее он пришел в гости к 42-летнему владельцу, с которым начал выпивать. Во время застолья они поссорились, в результате чего подозреваемый задушил хозяина дома, положил тело на кровать, прикрыл одеялом, а сам вернулся за стол к бутылке. Когда в дом зашел 53-летний квартирант потерпевшего и попытался растолкать якобы спящего хозяина дома, подозреваемый схватил топор и нанес обоим несколько ударов по голове. Прикрыв тела покрывалом, он снова вернулся к бутылке. После этого в дом пришел еще один гость, который тоже получил удары топором. Сам убийца улегся спать рядом с жертвами после того, как закончилась водка.

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“Врачи, осмотрев тела, констатировали смерть двух граждан от рубано-резаных ран, нанесенных острым тяжелым предметом по голове. Третий пострадавший, 48-летний местный житель, оказался жив. Его немедленно доставили в реанимацию областной больницы, где он находится до сих пор в бесконтактном состоянии“, - рассказал заместитель начальника Краснопольского отделения полиции Виталий Усик.

В полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве (п.1, п.13 ч.2 ст.115 УК Украины), проводятся дальнейшие следственные действия.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, как в Николаеве мужчина, снимавший комнату, убил хозяина и еще две недели жил с трупом в квартире.

Ранее в Одесской области мужчина задушил жену и дочь, после чего покончил с собой.