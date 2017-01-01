Мариупольский криминальный авторитет демпинговал на продаже наркотиков

Мужчина брал за марихуану и амфетамин меньше денег, чем они стоят обычно, поскольку не хотел "терять клиентов".

Зарабатывал на наркотических веществах около 350 тыс. грн в месяц depositphotos.com

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В Мариуполе задержали 57-летнего криминального авторитета, который продавал наркотические вещества вдвое дешевле, чем в целом на рынке незаконных услуг.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Наркодилер развозил наркотические средства лично или продавал их у себя дома.

“1 грамм продуктов наркорастений стоил 100 гривен, в то время, когда другие наркоторговцы просили за товар 300-350. Амфетамин попадал в руки наркозависимых за 350 гривен, в то же время его обычная цена - 500-600 гривен за грамм“, - сообщили в полиции.

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По информации полиции, торговец, который в прошлом занимался организованной преступностью, был привлечен к уголовной ответственности и был криминальным авторитетом, зарабатывал на наркотических веществах около 350 тыс. грн в месяц. Во время обыска у него изъяли 1 кг марихуаны, 30 г амфетамина, а также боеприпасы.

Мужчину арестовали под залог в 1 млн грн. Его будут судить по ч. 2 чт. 307 УКУ - “незаконный сбыт наркотических средств“.

Как сообщалось 14 января, в Киеве разоблачили пять наркопритонов.