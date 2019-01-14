После Винницы Томос покажут прихожанам в Луцке
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После Ровенской и Винницкой области Томос об автокефалии отправится в Луцк, где будет торжественно внесен в луцкий кафедральный собор Святой Троицы. Об этом сообщают Украинские Новости.
Там же с рабочим визитом будет присутствовать и президент Петр Порошенко. На литургии по случаю получения Томоса в Виннице присутствовал также премьер Владимир Гройсман.
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В Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно в литургии участвовал почетный патриарх Филарет.
Сам документ был подписан Вселенским Патриархом Варфоломеем 5 января, епископами Вселенского Патриархата - 9 января. Всего на нем - 12 подписей. Вернувшись из Стамбула, Томос начал "тур" по храмам Украины.
И про часики не забывайте за килорубли. Кстати, памятник ему уже установили перед Храмом Христа Спасителя? Если да - бейте поклоны. И да не оскудеет рука дающего на яхты и православные мерседесы.
А еще о его скромности можно говорить часами (с)
еще какие будут советы? )))))))))
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОКЕФАЛИИ НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ ДВА ПУНКТА .
1 ОДОБРЕНИЕ ПОМЕСТНОЙ. ЦЕРКВИ , А ИМЕННО МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА .
2. ОДОБРЕНИЕ ВСЕМИ ПОМЕСТНЫМИ ЦЕРКВЯМИ МИРА ....)))