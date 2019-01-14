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После Винницы Томос покажут прихожанам в Луцке

Комментариев: 15
Документ об автокефалии продолжают возить по Украине и проводить с ним торжественные литургии.
Томос теперь отправится в Волынскую область
Томос теперь отправится в Волынскую область
unn.com.ua

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После Ровенской и Винницкой области Томос об автокефалии отправится в Луцк, где будет торжественно внесен в луцкий кафедральный собор Святой Троицы. Об этом сообщают Украинские Новости.

Там же с рабочим визитом будет присутствовать и президент Петр Порошенко. На литургии по случаю получения Томоса в Виннице присутствовал также премьер Владимир Гройсман.

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В Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно в литургии участвовал почетный патриарх Филарет. 

Сам документ был подписан Вселенским Патриархом Варфоломеем 5 января, епископами Вселенского Патриархата - 9 января. Всего на нем - 12 подписей. Вернувшись из Стамбула, Томос начал "тур" по храмам Украины.

 

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Теги: Томос, Порошенко, Луцк, Филарет, Винница, Ровно, православие, ПЦУ
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Комментариев (15)
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CasperW    14.01.2019, 16:34
Оценка:  -6
CasperW
Эй, кацапчики, гуглите о своем святом Гундяше "Табачный Скандал" и "нанопыль".
И про часики не забывайте за килорубли. Кстати, памятник ему уже установили перед Храмом Христа Спасителя? Если да - бейте поклоны. И да не оскудеет рука дающего на яхты и православные мерседесы.
pandoreliz    14.01.2019, 16:52
Оценка:  +3
pandoreliz
кого рвет-то на этой новости,так это тебя,дорогая
Аделька    14.01.2019, 16:32
Оценка:  +4
Аделька
Вы юмористы.Это же не святая икона,мироточащая,не святые мощи,а бумага с текстом разрешения на предпринимательскую деятельность с налогами в пользу Варфоломея))
Kostos    14.01.2019, 16:30
Оценка:  -5
Kostos
На московии наблюдается ажиотаж на дЯваны, новые и потертые.... Просто мокши после украинского томоса прожигают мебель насквозь
Фарбио    14.01.2019, 16:29
Оценка:  +4
Фарбио
Передвижной цирк
Peyot    14.01.2019, 16:25
Оценка:  -5
Peyot
Каждый раз вижу новость про томос и уже заранее знаю в коментарея полно порваных ватных пуканов доказывающих кто их кгбшная секта рпц созданная по приказу сталина лично после того как он же убил всех православных священников на росии.
Peyot    14.01.2019, 16:25
Оценка:  -5
Peyot
самая какнонинчая)
CasperW    14.01.2019, 16:28
Оценка:  -5
CasperW
Гундяев табаком торговал, чем не каноничность?
А еще о его скромности можно говорить часами (с)
МаксимУм    14.01.2019, 16:23
Оценка:  +4
МаксимУм
Успеть бы до выборов всех объехать...
Shulga_Yuriy    14.01.2019, 16:00
Оценка:  +3
Shulga_Yuriy
У Вальцмана криша поехала.он как истиный верущий должен оставить свой пост. все воровоное раздать людям и идти монахом в монастыр
ВыВсеВрети    14.01.2019, 16:24
Оценка:  -4
ВыВсеВрети
страна советов! знаем жили!
еще какие будут советы? )))))))))
    14.01.2019, 15:59
Оценка:  +1
ФИЛЬКИНА ГРАМОТА .....)))
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АВТОКЕФАЛИИ НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ ДВА ПУНКТА .
1 ОДОБРЕНИЕ ПОМЕСТНОЙ. ЦЕРКВИ , А ИМЕННО МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА .
2. ОДОБРЕНИЕ ВСЕМИ ПОМЕСТНЫМИ ЦЕРКВЯМИ МИРА ....)))
aprilin    14.01.2019, 16:10
Оценка:  -3
aprilin
..тебе не нужно в бессилии чушь молоть...хвост шакалий
CasperW    14.01.2019, 16:31
Оценка:  -4
CasperW
он на зарплате. Текст коммента не меняет. Там сейчас проверки не такие строгие, так как на данный момент главное - количество, ибо бизнес Гундяева рушится. А это критично. Поэтому создают ощущение массовости. И поэтому в многих новостях комменты от украинцев идут заминусованы очень сильно.
Антифа*    14.01.2019, 16:48
Оценка:  0
Антифа*
Много раз слышал и даже было видео о том как в Китае брались поставить любую лейбу на заказанный у них товар. К примеру заказал в Китае телевизоры а те спрашивают какую наклейку клеить SONY? хотите можем TOSHIBA? Поэтому нет смысла говорить про законность, когда бывает 3-й тур выборов, право Майдана
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