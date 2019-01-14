После Винницы Томос покажут прихожанам в Луцке

Документ об автокефалии продолжают возить по Украине и проводить с ним торжественные литургии.

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После Ровенской и Винницкой области Томос об автокефалии отправится в Луцк, где будет торжественно внесен в луцкий кафедральный собор Святой Троицы. Об этом сообщают Украинские Новости.

Там же с рабочим визитом будет присутствовать и президент Петр Порошенко. На литургии по случаю получения Томоса в Виннице присутствовал также премьер Владимир Гройсман.

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В Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно в литургии участвовал почетный патриарх Филарет.

Сам документ был подписан Вселенским Патриархом Варфоломеем 5 января, епископами Вселенского Патриархата - 9 января. Всего на нем - 12 подписей. Вернувшись из Стамбула, Томос начал "тур" по храмам Украины.