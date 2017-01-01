Мэр Гданьска Адамович после нападения умер в больнице

53-летний Павел Адамович скончался.

Павел Адамович в больнице не пришел в сознание и не дышал самостоятельно zaxid.net

Мэр польского Гданьска, 53-летний Павел Адамович, на которого накануне с ножом напал ранее судимый грабитель банков, умер в больнице, не приходя в сознание.

Об этом сообщил сайт польского телеканала TVN24.

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Напомним, нападение на мэра Гданьска Павла Адамовича произошло в воскресенье, 13 января, во время благотворительного концерта. 27-летний преступник, попавший на мероприятие под видом представителя медиа, приблизился к мэру, когда тот выступал на сцене, и нанес ему несколько ударов ножом.

Как сообщалось 14 января, состояние мэра польского Гданьска Павла Адамовича, который был ранен ножом, оценивалось как крайне тяжелое.