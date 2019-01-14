В ГПУ заверили, что с денег окружения Януковича арест не снимали

В ведомстве не располагают информацией о связи размороженных счетов с семьей или окружением бывшего президента.

ГПУ не известно о связи размороженных в декабре счетов с окружением Януковича facebook.com/gp.gov.ua

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В Генпрокуратуре не располагают информацией о связи окружения экс-президента Виктора Януковича с компаниями, которым осенью удалось снять аресты с десятков своих счетов. Об этом пишет “Украинская правда“.

В ответе на запрос издания уточняется, что в материалах уголовного производства отсутствуют сведения о связи данных компаний с членами семьи бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

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Эта связь также не является предметом настоящего досудебного расследования, добавили в ГПУ. В то же время в ведомстве не уточнили, на какую сумму были сняты аресты, а какая осталась замороженной, сославшись на тайну следствия.

Напомним, ранее сообщалось, что Печерский районный суд снял арест с денег окружения экс-президента Виктора Януковича.