Группа Бойко пытается заблокировать выдвижение Вилкула кандидатом в президенты - политолог

Тактика исключенного из рядов “Оппозиционного блока“ Юрия Бойко рассчитана на то, чтобы путем судебной волокиты заблокировать выдвижение Александра Вилкула кандидатом в президенты в период, пока длится срок подачи документов в ЦИК, считает политолог, директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, пишет Интерфакс-Украина.

Отметим, что сразу несколько лиц подали идентичные иски в суд, пытаясь таким образом помешать выдвижению А.Вилкула в качестве кандидата в президенты от “Оппозиционного блока“.

“Я думаю, на это делаются сегодня все ставки: ситуативно за эти три недели заблокировать процесс съезда “Оппозиционного блока“ и выдвижение (Александра Вилкула - ИФ) в президенты“, - отметил Р.Бортник в эфире телеканала “Украина“.

Руководитель Фонда “Украинская политика“ Кость Бондаренко также считает, что истинная цель деятельности Ю.Бойко заключается в борьбе с представителями оппозиции. Попытки команды Ю.Бойко через суд отменить регистрацию партии “Оппозиционный блок - партия мира и развития“ политолог называет злоупотреблением правом на судопроизводство и препятствием деятельности политсилы.

“Господин Бойко сначала сделал эмоциональное заявление, считая, что сразу после этого за ним пойдет большая часть “Оппозиционного блока“. Он решил действовать по принципу: сгорел дом – гори и сарай. Такое впечатление, что его политическая сила (“За життя“ - ИФ) пытается бороться не столько с властью, что, наверно, является главной задачей оппозиции, сколько бороться с другими представителями оппозиции“, - отметил политолог.

Напомним, после того, как Ю.Бойко был исключен из рядов “Оппозиционного блока“, он попытался обжаловать в судах решение съезда политсилы и таким образом сделать невозможным участие бывших однопартийцев в президентской гонке.

Осенью Ю.Бойко исключили из фракции “Оппозиционного блока“, после того, как он внезапно озвучил намерение идти в президенты без поддержки однопартийцев и объявил о создании “Оппозиционной платформы - За життя“. Большинство однопартийцев решения Ю.Бойко осудили.