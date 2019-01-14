Гиркин проигнорировал ГПУ: "К сожалению, у меня другие планы"

ГПУ дважды вызвала бывшего "министра обороны ДНР" на допрос, еще раз его ждут в четверг.

Гиркин уверен, что на самом деле в ГПУ его не очень-то хотят видеть theinsider.ua

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Бывший “министр обороны ДНР“ Игорь Гиркин не явился на допрос в Генпрокуратуру. Об этом рассказал спикер ГПУ Андрей Лысенко, передает УНН.

“В день и время, на которое был назначен вызов, Гиркин Игорь Всеволодович не явился в прокуратуру“, - отметил спикер. При этом Генпрокуратуре известно, что Гиркин знал о вызове, пояснил Лысенко - сепаратист написал об этом на своей веб-странице.

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“Нам известно, что он об этом вызов знает, потому что он даже на своей официальной веб-странице (istrelkov.ru - прим. ред.) сказал, что его вызывают на допрос в качестве подозреваемого“, - говорит спикер ведомства.

“Он имеет сообщение по этому поводу. Соблюдены все процедуры для того, чтобы подозреваемого вызвать на допрос“, - подчеркнул Лысенко. По его словам, Гиркин получил еще один вызов в ГПУ и должен явиться в ведомство для дачи показаний 17 января в 9:00.

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Гиркин действительно писал о вызове в ГПУ на своем сайте. Он отметил, что не собирается на допрос ни 14 января, ни 17 января. “Я бы с большим удовольствие посетил город Киев, улицу Авиаконструктора Антонова, дом 2А, если бы у меня была такая возможность“, - заверил Гиркин.

“Но, если бы она у меня была, то мой визит вряд ли бы обрадовал данное учреждение. Думаю, они постарались бы избежать встречи и беседы со мной“, - уверен сепаратист.

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Он также обвинил Владимира Путина в том, что подобная встреча не состоялась в 2014 году, так как президент РФ “милостиво позволил всякому дерьму, позорящему русское имя, безопасно и комфортно осуществлять свои т.н. “функции“, выписывая всякого рода повестки и прочие бумажки“.

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“Пока же, у меня на 14 и 17 числа совсем другие планы. И, к сожалению, ни в эти дни, ни несколько позже, - посетить Киев у меня не получится. Хотя надежда на то, что столица Древней Руси когда-нибудь будет освобождена от подонков и предателей, - неизменна“, - заверил Гиркин.

Ранее сообщалось, что Игорь Гиркин обвинил президента РФ Владимира Путина в государственной измене.