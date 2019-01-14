Закарпатского прокурора поймали на золотой авантюре в Африке - СМИ

Авантюру хотели провернуть в западноафриканской стране Сьерра-Леоне.

Начальник отдела обеспечения представительства в суде прокуратуры Закарпатской области Андрей Малинич принял участие в "золотой" африканской авантюре, он работает не только в правоохранительных органах, но и обслуживает интересы местного депутата и бизнесмена Ивана Волошина.

Об этом сообщается в журналистском расследовании издания Закарпатье онлайн.

К журналистам попали документы, которые свидетельствуют, что Малинич в 2016 году в нарушение Кодекса профессиональной этики работника прокуратуры, нормы законов Украины О прокуратуре и О предупреждении коррупции, отправился в составе группы из восьми человек в западноафриканскую страну Сьерра-Леоне.

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"В состав группы, кроме него, входил целый ряд лиц, входящих в, как уже становится понятно, организованную преступную группировку, которую создал и возглавил Иван Волошин - правая рука последнего - Александр Броди, известный, среди прочего, участием вместе с Волошиным в резонансной стрельбе в историческом комплексе "Корона" в Ужгороде, заместитель начальника Следственного отдела Ужгородского отдела полиции ГУ ЧП в Закарпатской области Богдан Степанов (фигурирует в сюжете о рейдерском захвате Волошиным исторического комплекса "Корона"), Коломоец, а также член исполкома Ужгородского городского совета VI созыва, экс-депутат Закарпатского облсовета Игорь Пьянков и группа геологов из тогдашнего Днепропетровска", - отмечает издание.

Группа, в которую входил Малинич, имела целью проведение геологоразведочных работ и коммерческой золотодобычи.

Чтобы скрыть свое участие в "золотой" африканской авантюре, Малинич 10 марта 2016 года отбыл в Будапешт, где получил трехмесячную визу в венгерском консульстве Сьерра-Леоне. И только оттуда с пересадкой в Мюнхене отправился в столицу Сьерра-Леоне - город Фритаун.

Перед поездкой Малинич лично получил и перевез через границу 9800 долларов как часть средств для финансирования экспедиции. Это он впоследствии лично подтвердил в собственноручно написанной пояснительной записке.

До Сьерра-Леоне, Малинич с 1 по 5 апреля 2016 года занимался работой по организации будущего бизнес-проекта Волошина. В частности, прокурор вел переговоры с представителями местной власти и сомнительного бизнеса по добыче золота. О каждом своем шаге в Африке Малинич в мельчайших подробностях отчитывался Волошину электронными письмами.

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"Завершилась экспедиция громким скандалом. В ночь с 3 на 4 апреля 2016 года часть членов командированной Волошиным группы золотоискателей устроили в отеле пирушку с распитием алкоголя и участием местных проституток. Причем, за услуги последних один из участников попойки, высокопоставленный Ужгородский полицейский Богданов, рассчитался фальшивой 100-долларовой купюрой", - пишет издание, уточняя, что скандал удалось "замять" путем взяточничества. После этого Малинич был вынужден вернуться в Украину.

Ни о самом факте поездки, ни о ее цели и источнике финансирования Малинич никому из руководства прокуратуры не сообщил и в своей декларации за 2016 год, конечно же, это событие и потраченные на авантюру деньги не отразил.

"Учитывая изложенное и документы, которые все это подтверждают, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен немедленно отреагировать на ситуацию, назначив объективное служебное расследование, а также публично объяснить, почему его подопечные находятся на коммерческой службе у третьих лиц, и сами находятся под следствием. То же самое, очевидно, касается и главы Национальной полиции Украины, экс-начальника ГУНП Украины в закарпатской области Сергея Князева", - резюмирует издание.

Сотрудник прокуратуры Закарпатской области посетил Сьерра-Леоне zakarpattya.net.ua

Как сообщалось в январе 2018 года, существование схемы разворовывания государственных средств, организованной преступной группировкой экс-президента Виктора Януковича и всех причастных лиц, подтверждается 30-ю вынесенными судом приговорами.