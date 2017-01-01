В ВСУ оценили турецкие ударные беспилотники

В командовании армии еще не знают, какому род войск передадут БПЛА, но уверены в иъ эффективности.

Закупленные у Турции ударные беспилотники существенно усилят обороноспособность Украины.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, пишет УНИАН в понедельник, 14 января.

Читай также: Вблизи одного из арсеналов ВСУ обнаружен беспилотник “Контракт пока закрыт. Эти ударные беспилотники закупил Укроборонпром, они точно пойдут в Вооруженные силы, в какие они попадут виды, подразделения, пока нет информации“, - заявили в командовании. “Контракт пока закрыт. Эти ударные беспилотники закупил Укроборонпром, они точно пойдут в Вооруженные силы, в какие они попадут виды, подразделения, пока нет информации“, - заявили в командовании.

По словам собеседника агентства, сейчас в ВСУ вообще нет такого типа БПЛА, но он существенно усилит обороноспособность Украины.

“Уже враг на это будет вынужден реагировать. Например, если есть даже одна подводная лодка в акватории, какой бы она ни была, против нее надо проводить противолодочные мероприятия, так же и ударный беспилотник, он, безусловно, несет свою пользу“, - отметили в ведомстве.

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Беспилотник Bayraktar TB2 имеет полезное боевую нагрузку в 150 кг, может нести на себе небольшое ракетное вооружение, но одна из основных его задач - это разведывательные цели, поскольку он имеет большую дальность применения. В командовании заметили, что перед тем, как этот беспилотник попадет в войска, операторы к этим дронам должны пройти соответствующую подготовку.

Напомним, о покупке турецких боевых беспилотников 12 января сообщил президент Петр Порошенко. Подробностей сделки он не привел.

Ранее в ноябре журналист Юрий Бутусов сообщил, что Украина заключила соглашение о закупке в Турции одного комплекса беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 на сумму 69 млн долларов.

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В контракт включены шесть ударных дронов, две станции управления и 200 управляемых ракет. Cоглашение якобы было подписано в начале ноября 2018 года, когда Порошенко посетил с визитом Турцию.

Министр обороны Степан Полторак эту информацию отрицал.