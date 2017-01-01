Под Одессой поймали пятерых любителей "минировать" по телефону

Четверо из пяти сообщали о "минировании" в состоянии опьянения, двое использовали чужие телефоны.

Злоумышленникам за пьяные шутки о бомбах светят сроки от 2 до 6 лет facebook.com/sbu.odessa

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В Одесской области разоблачили пятерых злоумышленников, распространявших заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера. Об этом сообщила пресс-служба СБУ области.

“Накануне нового года правоохранители задержали одессита, который из хулиганских побуждений сообщил о минировании железнодорожного вокзала и одной из городских автостанций“, - напомнили в пресс-службе.

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“После тщательного обследования указанных объектов и прилегающей территории взрывных устройств и веществ обнаружено не было“, - отметили там.

Еще двое “телефонных анонимов“ были задержаны в областном центре в период праздников. Один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после неудачной попытки пройти фейс-контроль в ночной клуб, “заминировал“ его.

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Еще одна телефонная террористка в состоянии опьянения угрожала взорвать жилой дом. А в Овидиопольском районе области мужчина решил развлечься и, используя телефон друга, сообщил о минировании станции метро в Киеве.

Еще один человек, также воспользовавшись чужим телефоном, сообщил о заложенной в одном из магазинов города взрывчатке.

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По всем фактам возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины. Четверым задержанным злоумышленникам объявили о подозрении, им также придется компенсировать убытки, которые были понесены в процессе поиска “бомб“. Злоумышленникам, помимо компенсации, грозят сроки в тюрьме в 2-6 лет.

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Напомним, ранее сообщалось, что во Львове минировали здание СБУ накануне Рождества. Кроме того, выяснилось, что “минер“ двух вокзалов в Одессе приехал в город в поиске работы. Обидевшись на неудачу, он решил “разыграть“ правоохранительные органы.