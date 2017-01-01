В Польше четвертый день не могут найти украинского моряка

В дипучреждении отметили, что пока не известно, продолжается ли поисковая операция до сих пор.

В четверг неподалеку польского города Владиславово из судна исчез моряк - гражданин Украины.

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Судьба украинца пока остается неизвестной, поисковая операция не принесла результатов, сообщили УНН в консульстве Украины в городе Гданьск.

“Получили информацию от польских компетентных органов об исчезновении нашего гражданина. Это произошло на судне, на котором он служил. На сегодня у нас нет информации о его нахождении. В пятницу-субботу были приняты розыскные мероприятия, были задействованы вертолеты, но на сегодня мы не имеем подтверждения, что его нашли, жив ли он, или не жив. Мы проинформировали соответствующим образом правоохранительные органы, Министерство иностранных дел и передали его паспортные данные, для того чтобы проинформировать семью“, - сообщили в консульстве.

В дипучреждении отметили, что пока не известно, продолжается ли поисковая операция до сих пор.

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“Фактически его исчезновение заметили в четверг вечером. Мы получили информацию в пятницу, информация содержала то, что проводятся поиски. Когда они закончатся или они уже закончились, больше новой информации мы по этому вопросу не получили“, - отметил собеседник агентства.

Напомним, ранее в Балтийском море, неподалеку от побережья Польши, за борт торгового судна выпал украинский моряк.