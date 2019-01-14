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Стало известно, кто мог заказать провокационные акции с титушками против Зеленского

Комментариев: 7
Стало известно, кто мог заказать провокационные акции с титушками против Зеленского

Значительное число сторонников Владимира Зеленского готовы проголосовать за него на выборах президента из-за недоверия к действующим политикам, считает глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Главная мотивация – проголосовать за неполитическую альтернативу. Это недоверие к политикам, и оно персонализировано именно на поддержке Зеленского, который благодаря своему сериалу "Слуга народа" присутствует в политическом контексте, но в то же время не воспринимается как политик", – написал политолог в авторской колонке, опубликованной на сайте nv.ua.

Он напомнил, что протестная мотивация голосовать привела к власти в США Дональда Трампа, и сейчас этот феномен проявляется у нас.

По мнению Фесенко, после заявления Зеленского о намерении баллотироваться существующие кандидаты-политики будут стараться привлечь внимание и увеличить доверие к себе.

В то же время, против руководителя "Квартала 95" будет развернута кампания по дискредитации, отмечает политолог. В частности, речь идет об акциях с участием титушек, которые должны совершить хулиганские действия.

"И есть предположение, что все со стороны президентской команды", – написал эксперт, добавив, что "война компромата" коснется и других возможных кандидатов.

Политолог также подчеркнул, что Владимир Зеленский ведет нестандартную кампанию и у старых политиков не получится скопировать его "фишки".

Напомним, на днях в штабе Владимира Зеленского заявили о подготовке фейковых акций от имени его партии "Слуга народа". По информации источников команды актера, в разных городах оппоненты планируют проплаченные митинги с участием титушек. Представители "Слуги народа" уже обратились в полицию. В штабе призвали сторонников не поддаваться на провокации и отметили, что о своих массовых мероприятиях команда Зеленского будет сообщать на сайте ze2019.com и официальных страницах в соцсетях.

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Комментариев (7)
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Аделька    14.01.2019, 18:21
Оценка:  -1
Аделька
Клоунам место на развлекаловках,а не в руководстве государства.Фильм Слуга народа не есть точная копия характера и поведения самого Зеленского на посту президента.
ВосставшийИзБана    14.01.2019, 18:09
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Судите о человеке не по словам, а по делам его. Какие дела у Зеленского? Никаких. Я вам больше скажу: все эти сериальчики оторваны от жизни. Авторы сюжетов и исполнители живут в каком-то своем маленьком мире, ничего общего не имеющем с реальностью. Поэтому ждать от этого фигляра чего-то толкового
ВосставшийИзБана    14.01.2019, 18:09
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
просто по детски наивно.
Letohradek    14.01.2019, 18:03
Оценка:  0
Letohradek
Неужели кто-то видит в этом недалеком недомерке, своего президента?
ВосставшийИзБана    14.01.2019, 18:06
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
В на московии таких два.
Letohradek    14.01.2019, 18:10
Оценка:  0
Letohradek
Отож ... )))
chytan    14.01.2019, 17:45
Оценка:  +3
chytan
Обычный способ накрутить популярнось - это скандал !!! И у нас любят юродивых и притесняемых !!!
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