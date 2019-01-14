СБУ накрыла наркокартель по продаже элитной марихуаны в ЕС и РФ

Наркоторговцы из Запорожской области выращивали наркотик в столичной нарколаборатории и переправляли его международными рейсами и на личных авто.

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В Запорожье разоблачили группировку наркоторговцев, которая занималась контрабандой наркотических веществ в страны ЕС и Россию. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

Как выяснили правоохранители, жители Запорожской и Киевской областей наладили масштабное производство и сбыт за границу элитных сортов марихуаны.

У наркоторговцев также изъяли огнестрельное оружие и 30 тысяч долларов facebook.com/SecurSerUkraine

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“Наркосодержащие растения злоумышленники выращивали методом гидропоники в столичной нарколаборатории и на открытой местности“, - отметило ведомство.

Наркокартель выращивал марихуану в лаборатории в Киеве и на открытой местности facebook.com/SecurSerUkraine

Готовый товар злоумышленники переправляли рейсами международного сообщения и личным автотранспортом. Было открыто уголовное производство по статье 305 Уголовного кодекса. Правоохранители провели 15 обысков в его рамках.

Элитный наркотик продавали в страны ЕС и Россию facebook.com/SecurSerUkraine

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Были изъяты почти 20 кг готовых к продаже наркотиков, более 200 кустов конопли, почти 500 пачек семян элитных сортов каннабиса, оборудование для выращивания и переработки марихуаны, огнестрельное и холодное оружие и 30 тысяч долларов США.

“По ценам “черного рынка“ стоимость изъятых наркотиков составляет почти три миллиона гривен“, - сообщают правоохранители. Злоумышленникам может грозить 5-8 лет тюрьмы.

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Ранее сообщалось, что в Мариуполе задержали криминального авторитета, который продавал наркотики вдвое дешевле цены на “черном рынке“.