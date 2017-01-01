То Винница, то Львов. Где в Украине жить хорошо

Рейтинги качества жизни в украинских городах составляются регулярно. Корреспондент.net собрал данные некоторых из них.

Очередным рейтингом самым комфортным для жизни был назван Львов. Ранее рейтинги выводили на первое место в стране Харьков и Винницу.

Так, где же все-таки украинцам жить хорошо?

Международный рейтинг

Исследовательский центр Numbeo опубликовал рейтинг городов мира по уровню жизни. Формируя список, авторы обращали внимание на показатели безопасности, здравоохранения, стоимости жизни, транспортную инфраструктуру, экологию, уровень загрязнений, климатические особенности и другие качества, определяющие уровень жизни.

Сразу пять украинских городов – Львов, Киев, Одесса, Харьков и Днепр – попали в список.

Лучшим в Украине исследователи назвали Львов – он занял 175-е место среди 227 участников с показателем в 115,04 балла. Киев занял 192-ю позицию (104,46 баллов), на 195 строчке оказалась Одесса (102,45), а на 196-й – Харьков (101,86). Днепр получил 202-е место (94,46).

Победителем рейтинга оказалась столица Австралии – Канберра с показателем 224,49 бала. На втором месте – голландский Эйндховен (215,66), а на третьем – столица американского штата Северная Каролина – Роли (215,15).

В первую десятку также вошли Аделаида (Австралия), Мэдисон (США), Цюрих (Швейцария), Брисбен (Австралия), Веллингтон (Новая Зеландия), Оттава (Канада), Колумбус (США).

Львов отметили за уровень безопасности, охраны здоровья и климат. В то же время уровень покупательной способности в городе низкий.

Киев отметили за климат и недорогую стоимость жизни. В то же время в городе низкая покупательная способность, дорогая относительно уровня доходов недвижимость и загрязненный воздух.

В конце рейтинга оказались столица Бангладеш Дакка, крупнейший город Нигерии – Лагос и столица Венесуэлы – Каракас.

Результаты этого рейтинга вряд ли можно назвать очень объективными, поскольку города оценивали местные жители. Чтобы по-настоящему сравнить две сотни населенных пунктов, нужно посетить каждый из них, отметил в интервью Радио НВ директор Института города Александр Сергиенко.

По его словам, в список попали украинские-города миллионники, которые имеют наибольшие денежные и другие ресурсы. В то же время, в нашей стране сейчас активно развиваются небольшие города.

"У нас много небольших городов – Житомир, например, – где с каждым годом и инфраструктура улучшается, и комфортный психологический климат, отношения людей внутри города. Горожане все больше становятся горожанами. Такая характеристика горожан в том, что они более демократичны, более подвержены толерантности", – отметил Сергиенко.

А как же Винница?

По данным исследования Социологической группы Рейтинг, список самых комфортных городов Украины возглавила Винница. Жителям городов предлагалось оценить свою малую родину по качеству 22 сфер и услуг.

В частности, Винница стала лидером по направлению развития города в целом. 65% винничан считают, что дела в городе идут в правильном направлении.

По результатам опроса сайта бесплатных объявлений olx.ua Винница также была признана самым комфортным для жизни украинским городом. Всего были опрошены 33 тысячи украинцев. Они ставили баллы (от 1 до 7) по десяти критериям: чистота города, удобство транспортной инфраструктуры, робота коммунальных служб, доброжелательность жителей, стоимость жизни... Максимальное количество очков, которые мог набрать тот или другой город, ограничивалось 70, однако высший балл ни один населенный пункт не получил.

Ближе всех к максимальному показателю приблизилась Винница — город стал лучшим в шести категориях. Его считают самым чистым в стране, а винничан — самыми отзывчивыми. Второе место у Луцка с лучшей, по мнению украинцев, спортивной и развлекательной инфраструктурой. На третьем месте — Харьков. Замкнули первую пятерку Ровно и Львов.

А вот среди аутсайдеров рейтинга — Запорожье с плохой экологией и Днепр, где украинцев не устраивает дефицит спортивных и культурных заведений. Третье место с конца поделили Житомир и Херсон. Там отмечены проблемы с экологией, безопасностью и инфраструктурой.

По мнению респондентов, хуже всего к соседям относятся в Житомире и Ивано-Франковске — они стали одними из самых недружелюбных, а самыми грязными городами украинцы назвали Херсон и Николаев. Вместе с тем лучшая инфраструктура для детей — в Виннице и Харькове, а самым безопасным признали Черновцы.

При этом, место города в рейтинге не зависит от средней зарплаты в регионе. Так, к примеру, Киев, где традиционно самые высокие зарплаты, оказался только на 9-й позиции, хотя средний оклад в столице почти вдвое выше, чем в Виннице.

Есть победа и у Харькова

Журнал Фокус в 2018 году назвал самым комфортным украинским городом Харьков. На втором месте – Винница, на третьем – Киев . Замыкают первую пятерку Львов и Одесса. В целом редакция журнала оценила уровень жизни в 22 украинских областных центрах, за исключением оккупированных Донецка, Луганска, а также Севастополя и административного центра Крыма Симферополя.

Качество жизни в городах оценивали по семи критериям:

Экономическое положение: соотношение между средним уровнем официальной зарплаты и стоимостью базовой потребительской корзины, цена покупки и аренды однокомнатной квартиры эконом класса;

Легкость поиска работы и возможностей для получения образования: уровень занятости, количество вузов и школ c высоким рейтингом;

Оценка качества муниципальных услуг горожанами на основе четвертого всеукраинского муниципального опроса, проведенного социологической группой Рейтинг;

Перспективы для ведения бизнеса на основе рейтинга инвестиционной привлекательности городов по версии агентства Евро-Рейтинг;

Безопасность проживания (уровень преступности согласно статистике МВД);

Транспортная инфраструктура: количество авиа и железнодорожных маршрутов, число проходящих через город автомагистралей международного значения;

Экология: уровень загрязненности воздуха, количество опасных отходов.

Лидер рейтинга Харьков получил самые высокие баллы по критериям оценки горожанами деятельности мэрии и транспортной инфраструктуры. Высокий уровень удовлетворенности работой местной власти демонстрируют также Винница и Ивано-Франковск. Киев получил наивысшую оценку за соотношение между средней зарплатой и стоимостью условной потребительской корзины, а также за возможности поиска работы и получения образования.

Наиболее экологически чистым городом Украины признан Луцк, наиболее безопасным - Ивано-Франковск, а самая высокая инвестиционная привлекательность – у Полтавы.

Негативный рейтинг

Киев, Харьков и Львов попали в перечень самых криминальных городов мира, согласно рейтингу, опубликованному аналитическим сервисом Numbeo 2018 году. Они заняли 130-е, 139-е и 207-е места соответственно.

Наиболее опасными являются города в Латинской Америке. Самый криминальный – Сан Педро Сула в Гондурасе, за ним следует Каракас в Венесуэле.

Более опасным, чем украинские города является Лас Вегас (79-е место), Рим (82-е), Париж (92-е). Москва находится на 144-м месте.

Самым безопасным городом признали Абу Даби – 327-е место.