В Тернопольской области расследуют деятельность "УНА"

СБУ расследует деятельность Тернопольского отряда незаконной парамилитарной структуры "Украинская народная армия".

Так называемый "Первый национальный украинский конгресс" в Праге УНН

Деятельность Тернопольского отряда незаконной парамилитарной структуры "Украинская народная армия" стала предметом расследования местного представительства Службы безопасности Украины. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает УНН.

Уголовное производство открыто по статье Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Известно, что в рамках расследования еще никого не задержали.

Напомним, СБУ проводит расследование относительно проведения "Первого национального украинского конгресса" и создания "Украинской народной армии" в Праге в мае 2018 года в качестве попытки захвата власти.

Следствием установлено, что в течение 24 - 26 мая 2018 года во время проведения "Первого национального украинского конгресса" ("ПНУК"), который состоялся в чешском городе Прага, было провозглашено, что Верховная Рада Украины, Генеральная прокуратура Украины (включая военную прокуратуру) и МВД Украины нелегитимные и преступные организации, а "ПНУК" является легитимным законодательным органом власти Украины, судебной ветвью власти якобы является "Украинский народный трибунал", для выполнения приговоров которого создана собственная спецлужба "Тайная екзекьюта".

Следователи СБУ обратились в суд с просьбой поручить проведение судебно-лингвистической экспертизы. Участниками "ПНУК" было провозглашено создание парамилитарной структуры "Украинская народная армия" ("УНА"). Задачами "УНА", как установлено следствием, является противодействие Национальной гвардии и Национальной полиции и осуществление силового захвата админзданий органов власти Украины и возглавляющих их должностных лиц с целью насильственного захвата власти и свержения конституционного строя.

Как сообщалось, в прошлом году почти 50 человек были привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду в социальных сетях.

Также стало известно, что Департамент контрразведки СБУ в 2018 году разоблачил 71 человека, причастного к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб на территории Украины.

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