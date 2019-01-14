В Тернопольской области расследуют деятельность "УНА"
Деятельность Тернопольского отряда незаконной парамилитарной структуры "Украинская народная армия" стала предметом расследования местного представительства Службы безопасности Украины. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает УНН.
Уголовное производство открыто по статье Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Известно, что в рамках расследования еще никого не задержали.
Напомним, СБУ проводит расследование относительно проведения "Первого национального украинского конгресса" и создания "Украинской народной армии" в Праге в мае 2018 года в качестве попытки захвата власти.
Следствием установлено, что в течение 24 - 26 мая 2018 года во время проведения "Первого национального украинского конгресса" ("ПНУК"), который состоялся в чешском городе Прага, было провозглашено, что Верховная Рада Украины, Генеральная прокуратура Украины (включая военную прокуратуру) и МВД Украины нелегитимные и преступные организации, а "ПНУК" является легитимным законодательным органом власти Украины, судебной ветвью власти якобы является "Украинский народный трибунал", для выполнения приговоров которого создана собственная спецлужба "Тайная екзекьюта".
Следователи СБУ обратились в суд с просьбой поручить проведение судебно-лингвистической экспертизы. Участниками "ПНУК" было провозглашено создание парамилитарной структуры "Украинская народная армия" ("УНА"). Задачами "УНА", как установлено следствием, является противодействие Национальной гвардии и Национальной полиции и осуществление силового захвата админзданий органов власти Украины и возглавляющих их должностных лиц с целью насильственного захвата власти и свержения конституционного строя.
Как сообщалось, в прошлом году почти 50 человек были привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду в социальных сетях.
Также стало известно, что Департамент контрразведки СБУ в 2018 году разоблачил 71 человека, причастного к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб на территории Украины.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet