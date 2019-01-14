Саламатина подозревают в вытеснении Украины из мировых рынков оружия

Экс-министру обороны времен Януковича объявили подозрение в госизмене, сотнях миллионов убытков из-за срыва военных контрактов и завладении чужим имуществом.

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Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ объявил подозрение экс-министру обороны Дмитрию Саламатину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Его подозревают в участии в составе преступной организации Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершения госизмены в интересах РФ, сообщил глава ГПУ.

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Кроме того, Саламатин подозревается в действиях по вытеснению Украины из мировых рынков оружия в пользу РФ, что подрывало обороноспособность, а также государственную и экономическую безопасность Украины.

“Только умышленные действия Саламатина по срыву контракта между казенным предприятием “Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова“, ГП “Антонов“, ГП “СВТФ “Прогресс“ и Минобороны Ирака на поставку, ремонт, обслуживание военной техники привели к убыткам на $560 млн“, - привел пример Луценко.

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Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ вызвала на допрос экс-главу Нацбанка Сергея Арбузова.

Кроме того, ГПУ дважды вызвала на допрос на этой неделе сепаратиста Игоря Гиркина, однако он уже проигнорировал один вызов и не собирается приезжать в Киев и в рамках следующего.