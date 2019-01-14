СБУ закончила расследование дела Вышинского

Подозреваемому и его защитникам предоставили доступ к материалам досудебного расследования.

СБУ завершила расследование дела о государственной измене в отношении главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Отмечается, что в четверг, 10 января, следственный отдел Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым (с дислокацией в Херсоне) по поручению прокуратуры Автономной Республики Крым сообщил Вышинскому и его защитникам об окончании досудебного расследования в уголовном производстве и предоставил доступ к материалам досудебного расследования.

Сегодня также Херсонский апелляционный суд отклонил жалобу на арест Вышинского, оставив его под стражей до 27 января.

Напомним, 15 мая силовики задержали Кирилла Вышинского в Киеве. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по статье государственная измена. Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обысков у Вышинского изъяли пистолет, 200 тысяч долларов, а также обнаружили договор с российским информагентством Россия Сегодня.

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