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На Донбассе погиб боец ВСУ, еще два ранены

Комментариев: 2
Противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ВСУ контролируют ситуацию в районе проведения ООС
ВСУ контролируют ситуацию в районе проведения ООС
Минобороны Украины

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбасс. Один украинский военный погиб, еще два получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 14 января.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактического группировки Восток враг вел обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям в районе села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области, из гранатометов – вблизи села Павлополь Волновахского района, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе села Чермалык.

В полосе действий оперативно-тактического группировки Север сепаратисты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Гладосово Горловского горсовета Донецкой области.

"Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 13 января сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Тогда двое военнослужащих были ранены.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, погиб, сепаратисты, ВСУ, потери, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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traktor23    14.01.2019, 19:44
Оценка:  +3
traktor23
Может хватит уже про шоу АТО? Уже достал этот спектакль, с периодичным вбросом новостей о "погибших". Комедия длиться с 2014г. Пора завязывать
Pулевой    14.01.2019, 19:28
Оценка:  +3
Pулевой
Если пишут про одного жмура,значит там в реале минимум отделение сгинуло.Но об этом не скажут,чтобы не пугать непуганых лохов,мечтающих подписать контракт чтобы срубить бабла по-лёгкому...Жмуров же задним числом спишут на небоевые,типа замёрзли,от болезней,неосторожное обращение с оружием...
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