На Донбассе погиб боец ВСУ, еще два ранены

Противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала нынешних суток подразделения сепаратистов пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбасс. Один украинский военный погиб, еще два получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 14 января.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактического группировки Восток враг вел обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия по позициям в районе села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области, из гранатометов – вблизи села Павлополь Волновахского района, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе села Чермалык.

В полосе действий оперативно-тактического группировки Север сепаратисты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Гладосово Горловского горсовета Донецкой области.

"Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 13 января сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Тогда двое военнослужащих были ранены.

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