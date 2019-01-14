Экс-министра обороны обвиняют в убытке на $560 млн

Бывшего министра обороны Дмитрия Саламатина обвиняют в срыве контрактов на 560 миллионов долларов.

Генпрокуратура объявила подозрение в госизмене, хищениях и подрыве обороноспособности Украины. бывшему министру обороны Дмитрию Саламатину. Об этом в понедельник, 14 января, сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Объявлено подозрение бывшему министру обороны Украины Саламатину Д. А. об участии в составе преступной организации Януковича, завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением и совершении государственной измены в интересах Российской Федерации, подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины путем совершения умышленных действий, направленных на вытеснение Украины с мировых рынков оружия в пользу РФ", - написал он.

По словам генпрокурора, Саламатин, в частности, сорвал контракт между Харьковским конструкторским бюро имени Морозова, ГП Антонов, ГП СВТФ Прогресс и Минобороны Ирака на поставку, ремонт и обслуживание военной техники. Это привело к убыткам Украины на 560 миллионов долларов.

Отметим, в подрыве обороноспособности армии обвиняют другого бывшего министра обороны Михаила Ежеля. Он возглавлял Минобороны с 2010 по февраль 2012 года, во времена экс-президента Виктора Януковича. В апреля 2013 года был назначен послом в Беларуси. Был уволен с этой должности в 2015 году. Прошлым летом он получил политическое убежише в Беларуси и на данный момент он проживает в Минске.

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