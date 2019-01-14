Джангиров: обьединение Бойко и За Жизнь привело не к сложению рейтингов, а к их вычитанию

Сегодня "пост-красно-бело-синий" электорат (экс Партия Регионов, КПУ и Сильная Украин пр. Редактора)стал полем битвы сразу трех кандидатов – Юрия Бойко ("Оппозиционная платформа – За Жизнь!"), Евгения Мураева ("Наши") и Александра Вилкула ("Оппозиционный блок"), в интервью журналу Капитал комментирует ситуацию политолог Дмитрий Джангиров. По его мнению в данный момент можно констатировать, что объединение партии "За Жизнь!" и части "Оппозиционного блока" во главе с Юрием Бойко – Сергеем Левочкиным не привело к сложению рейтингов. Скорее, можно говорить об их "вычитании".

Что же произошло в результате создания "ОП – Заж!" и выдвижения кандидатом Юрия Бойко?

"Вадим Рабинович и Юрий Бойко надеялись сложить в новом проекте свои рейтинги. Но, увы, рейтинг г-на Рабиновича "ушел в раскол" вслед за Евгением Мураевым, а Юрий Бойко не смог "увести" свой рейтинг, покинув источник этого рейтинга – партию "Оппозиционный блок", отмечает эксперт.

Джангиров считает, что по замыслу "объединителей", рейтинг Политсилы Мураева и Рабиновича новая платформа должна была получить в качестве электорального приданого. "Однако, с этим самым приданым, как уже стало очевидно, у г-на Рабиновича не сложилось, что четко зафиксировала социология.

С 16 ноября по 10 декабря 2019 года социологическая группа "Рейтинг"

Из интегральных 8% Вадима Рабиновича в июне 2018 года, Евгений Мураев к декабрю "отобрал" 5%, оставив Вадиму Зиновьевичу для "взноса" в рейтинг "единого кандидата" лишь 3%, говорит Джангиров. Далее,Юрий Бойко непроизвольно оказался в малоприятной роли в силу того, что он и другие "объединители" неправильно интерпретировали цифры его президентского рейтинга.

"На самом деле – и мы на это обратили внимание во вступлении, для партии типа "Оппозиционного блока" рейтинг политика в качестве ее лидера и рейтинг того же политика в качестве лидера другой политической силы – это два разных рейтинга. И совсем не в пользу второго".

Опираясь на исследование Фонда "Украинская политика" совместно с исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга, Джангиров отмечает, что восходящий тренд Александра Вилкула (6,3%) уже пересекся с нисходящим трендом Юрия Бойко (6,2%); рейтинг Евгения Мураева стабилен (4,8%). Главный прирост Александра Вилкула – в базовых – Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. "Кстати, именно этот фактор, судя по всему, отчасти блокирует рост рейтинга Евгения Мураева в этом макрорегионе.

Возвращаясь к вышесказанному, можно указать, что Вадим Рабинович, похоже, "передал" г-ну Бойко "ноль целых, хрен десятых". Но, видать, не продешевил!", уверен Джангиров