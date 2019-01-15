Завершена ликвидация аварии на водопроводе Горловка-Торецк

Восстановительные работы на водопроводе проводились в сопровождении группы разминирования и наблюдателей ОБСЕ.

Уже сегодня началось наполнение водопровода КП Вода Донбасса

В Донецкой области завершились работы по ликвидации порывов на водоводе Горловка-Торецкое. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць на своей странице в Facebook в понедельник, 14 января.

"Вода в Торецке будет утром 15 января. Работы по ликвидации аварии на водопроводе Горловка-Торецкое завершены. Агрегаты запущены. Работы проводились в "серой зоне". Кроме того, их проведение осложнялось и погодными условиями", – написал Куць.

Глава области поблагодарил ремонтников, которые восстановили водоснабжение для Торецка в максимально короткий срок.

Как уточнили в военно-гражданской администрации города Торецка, бригада Часовоярского подразделения КП Вода Донбасса проводила восстановительные работы на водоводе в сопровождении группы разминирования и ОБСЕ.

Уже сегодня началось наполнение водопровода, после чего вода будет подаваться в город, а к моменту полного восстановления централизованного водоснабжения будет действовать график подвоза воды.

Напомним, 12 января из-за аварии была остановлена подача воды по водопроводу Горловка-Торецк. В результате без централизованного водоснабжения остались город Торецк, а также поселки Железное, Северное и Южное.

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