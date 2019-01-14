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МВД обещает защиту всем кандидатам в президенты

Комментариев: 1
Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков уверил в предоставлении защиты всем кандидатам на пост президента Украины.
Арсен Аваков пообещал защиту всем кандидатам в президенты
Арсен Аваков пообещал защиту всем кандидатам в президенты

Все кандидаты на пост президента Украины получат защиту. В этом вечером в понедельник, 14 января, уверил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

"На совещании МВД с участием члена ЦИК, Гражданской сети Опора, членов коллегии МВД и руководства НПУ, согласовали механизмы обеспечения общественной безопасности и законности выборов. Будем действовать скоординировано и решительно. Все кандидаты получат защиту, а не преференции", - пообещал министр.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации двум кандидатам в президенты.

Перед этим ЦИК официально зарегистрировала пять кандидатов на пост президента Украины. 

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы, МВД, МВД Украины, кандидаты, Аваков, защита, Арсен Аваков, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
atos    14.01.2019, 22:22
Оценка:  0
atos
Тут уже много клоунов, много обещающих было, особенно с уровнем новой полюции с интеллектом креветки те на охраняют
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