МВД обещает защиту всем кандидатам в президенты

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков уверил в предоставлении защиты всем кандидатам на пост президента Украины.

Арсен Аваков пообещал защиту всем кандидатам в президенты

Все кандидаты на пост президента Украины получат защиту. В этом вечером в понедельник, 14 января, уверил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

"На совещании МВД с участием члена ЦИК, Гражданской сети Опора, членов коллегии МВД и руководства НПУ, согласовали механизмы обеспечения общественной безопасности и законности выборов. Будем действовать скоординировано и решительно. Все кандидаты получат защиту, а не преференции", - пообещал министр.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации двум кандидатам в президенты.

Перед этим ЦИК официально зарегистрировала пять кандидатов на пост президента Украины.

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