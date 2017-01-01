Патриарх Феофил III опроверг заявление о противодействии Тимошенко предоставлению Украине Томосу

Недавно отдельные СМИ распространили заявление президента Виктора Ющенко, в котором он обвинял Юлию Тимошенко в том, что она во время встречи с Иерусалимским Патриархом обращалась к нему с просьбой приостановить процесс признания Православной церкви Украины, пишет пресс-служба.

Пресс-служба партии "Батьківщина" обратилась к Патриарху Святого Града Иерусалима и всей Палестины, Сирии, Аравии, всего Иордана, Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви Феофила III с просьбой прокомментировать эти сообщения. В партии привели текст разговора и ее аудиозапись.

"Сейчас некоторые средства массовой информации в Украине распространяют сообщения, что якобы за несколько дней перед решением Синода (Константинопольского патриархата) о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии Юлия Тимошенко ездила в Иерусалим и просила Вас, патриарха Феофила III, остановить признание Православной церкви Украины", — спросили в пресс-службе.

Теофил III ответил, что это ерунда. "Я не имею к этому никакого отношения. Это очень странно. Я опровергаю это. Мы никогда не обсуждали с ней эти вещи. Это полная ложь. Это ложь, распространенная с использованием моего имени. Те, кто за этим стоят, играют в политические игры для достижения собственных целей", — сказал партриарха.

"Таким образом Ющенко, который также об этом говорил, говорит неправду", — уточнили в "Батьківщині".

В ответ Теофил III отметил, что да, он лжец. "Он лжет. Он должен уважать мой статус и то, что я пригласил его в Патриархат", — отметил он.

Партия "Батьківщина" требует от Ющенко и других лиц, которые озвучивали эту ложь, а также средств массовой информации, которые ее распространяли, публичных извинений и опровержения ложных сведений.

Аудиозапись можно прослушать здесь.