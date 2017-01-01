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Непогода на Закарпатье: от снега обрушилась крыша в школе

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В селе Колодное Иршавского района Закарпатской области от толстого снежного покрова обрушилась крыша школьной столовой.
От снега обрушилась крыша школьной столовой
От снега обрушилась крыша школьной столовой
Закарпатська ОДА

На Закарпатье в понедельник, 14 января, обрушилась крыша в одной из школ. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Указано, что ЧП произошло в селе Колодное Иршавского района, в частности, обрушилась крыша школьной столовой.

По данным облгосадминистрации, старые деревянные стропила не выдержали нагрузки толстого слоя снега и обрушились, при этом сама шиферная кровля не разрушена.

В то же время, как подчеркнули в ОГА, столовая расположена отдельно от помещения школы и в результате чрезвычайной ситуации здание самой школы не пострадало.

 

 

"Учебный процесс в школе не прерывали и не будут прерывать. Иршавская райгосадминистрация уже создала комиссию для документации убытков и восстановления кровли", - говорится в сообщении.

Ранее в городе Хуст Закарпатской области из-за огромного количества снега обрушилась крыша рынка.

Напомним, в понедельник Закарпатье сильно засыпало снегом, поэтому на главных и второстепенных дорогах области проезд был очень затруднен. Утром непогода лишила электроснабжения 16 населенных пунктов региона.

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Теги: Закарпатье, фото, снег, школа, ЧП, крыша, обвал, непогода, обрушение, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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