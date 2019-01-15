Итоги 14 января: Трагедия в Гданьске, секретный список

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Мэр Гданьска умер после нападения; в Украине засекретили санкционный список против РФ: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Вселенский патриархат опубликовал текст Томоса

Вселенский патриархат опубликовал текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

В тексте документа говорится о признании ПЦУ и содержится призыв ко всем мировым Православным Церквям “признавать ее как сестру и вспоминать под именем “Святейшая Церковь Украины“.

ГПУ обвинила экс-министра обороны в многомиллионных убытках

Генпрокуратура объявила подозрение в госизмене, хищениях и подрыве обороноспособности Украины бывшему министру обороны Дмитрию Саламатину.

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Саламатин, в частности, сорвал контракт между украинскими предприятиями и Минобороны Ирака на поставку, ремонт и обслуживание военной техники, что привело к убыткам на 560 миллионов долларов.

Мэр Гданьска умер в больнице

Мэр города Гданьск Павел Адамович, на которого вечером 13 января было совершено покушение, скончался в больнице.

Жители польского города массово вышли на улицы в память об убитом. Соболезнования по поводу трагедии выразил президент Украины Петр Порошенко.

В Украине засекретили санкционный список против РФ

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий отказалось обнародовать перечень юридических и физических лиц, в отношении которых ввели новые антироссийские санкций перед новым годом.

В ответ на запросы СМИ, в министерстве подчеркнули, что “запрашиваемые сведения являются служебной информацией и разглашению не подлежат“.

РФ и Япония начали переговоры по мирному договору

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно начали переговоры по мирному договору между двумя странами.

На территории Киево-Печерской лавры произошел пожар

В двухэтажном отдельно-стоящем здании, которое принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры, произошел пожар.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. К тушению пожара были привлечены 46 человек личного состава и 12 единиц техники.

США и Саудовская Аравия договорились о соблюдении мира в Йемене

Госсекретарь США Майл Помпео и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман договорились о выполнении мирных соглашений по Йемену, которые были достигнуты в Швеции.