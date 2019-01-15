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Лидер "евробляхерив" решил идти в президенты

Комментариев: 3
Ярошевич обещает "изменить что-то в этой жизни".
Ярошевич опубликовал видеообращение
Ярошевич опубликовал видеообращение
ukrinform.u

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Председатель организации АвтоЕвроСила Олег Ярошевич заявил, что в 2019 году будет баллотироваться в президенты Украины.

Соответствующее видеообращение Ярошевич опубликовал в Facebook.

“Я принял решение баллотироваться на пост президента Украины как самовыдвиженец“, - написал он.

По словам Ярошевича, он это делает не для себя, “а именно для того, чтобы изменить что-то в этой жизни“.

Как сообщалось 3 января, на выборах президента 2019 бюллетень будет рекордно длинным.

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Теги: выборы 2019, АвтоЕвроСила
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Комментариев (3)
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Николай510    15.01.2019, 09:19
Оценка:  +2
Николай510
Совсем уже опупел? Наглость не знает границ!
Операторська    15.01.2019, 08:40
Оценка:  +2
Операторська
це той, що за копійки взяв бляху і не мав за що її розмитнити? а 2,5 млн. грн. застави де візьме?
Zasprovedlivost    15.01.2019, 09:31
Оценка:  +2
Zasprovedlivost
сдав на металобрухт ровер що спалив..
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