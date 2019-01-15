Лидер "евробляхерив" решил идти в президенты

Ярошевич обещает "изменить что-то в этой жизни".

Читай также: Гончаренко пообещал надеть костюм клоуна, если Зеленский пойдет в президенты

Председатель организации АвтоЕвроСила Олег Ярошевич заявил, что в 2019 году будет баллотироваться в президенты Украины.

Соответствующее видеообращение Ярошевич опубликовал в Facebook.

“Я принял решение баллотироваться на пост президента Украины как самовыдвиженец“, - написал он.

По словам Ярошевича, он это делает не для себя, “а именно для того, чтобы изменить что-то в этой жизни“.

Как сообщалось 3 января, на выборах президента 2019 бюллетень будет рекордно длинным.