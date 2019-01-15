Лидер "евробляхерив" решил идти в президенты
Ярошевич обещает "изменить что-то в этой жизни".
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Председатель организации АвтоЕвроСила Олег Ярошевич заявил, что в 2019 году будет баллотироваться в президенты Украины.
Соответствующее видеообращение Ярошевич опубликовал в Facebook.
“Я принял решение баллотироваться на пост президента Украины как самовыдвиженец“, - написал он.
По словам Ярошевича, он это делает не для себя, “а именно для того, чтобы изменить что-то в этой жизни“.
Как сообщалось 3 января, на выборах президента 2019 бюллетень будет рекордно длинным.