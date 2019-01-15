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В Кабмине допускают поднятие цены на газ

Комментариев: 8
Существующая формула предусматривает повышение цены на газ еще на 20%. Голубое топливо может подорожать уже с 1 мая.
В Украине снова может подорожать газ
В Украине снова может подорожать газ
depositphotos.com

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что с 1 мая цены на газ поднимутся еще на 20%.

Об этом сообщил на телеканале Еспресо.

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“На самом деле для формирования цены на газ есть постановление Кабмина и это постановление понижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены, которая есть по формуле, эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ“, - пояснил Рева.

На вопрос ведущего, означает ли это повышение цены на 20%, он ответил, что в том случае, если формула будет действовать и дальше.

“Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше. Как будет складываться ситуация, я пока не готов комментировать, а все это будет зависеть от многих факторов“, - сказал министр.

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Напомним, программа Международного валютного фонда Stand By предусматривает два обязательных условия для Украины: сохранение бюджетного дефицита на уровне 2,3% ВВП, а также повышение цен на газ до рыночного уровня

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Теги: Украина, газ, Тарифы ЖКХ, жкх тарифы отопление, тарифы на газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Ukraineslava    15.01.2019, 10:51
Оценка:  +1
Ukraineslava
Газ для населения в 2 раза дешевле! Висело на бордах депутатов в кандидаты президента)))
farfalle    15.01.2019, 10:48
Оценка:  +2
farfalle
Интересно, долго еще будут томосом отвлекать?
    15.01.2019, 10:35
Оценка:  +3
ЗАЧЕМ ЭУРОПЭЙЦИ ГАЗ В ПРИНЦИПЕ ?!
ВЕДЬ СОГРЕТЬСЯ МОЖНО ВО ВРЕМЯ СКАЧЕК , А ЧАЙНИК ВСКИПЯТИТЬ НА ГОРЯЩЕЙ ПОКРЫШКЕ ..)))
Сеемма    15.01.2019, 10:31
Оценка:  +5
Сеемма
Гениальная схема прокачки газа до Словакии и обратно. Цена возрастает автоматически, газовики в шоколаде. В это трудно поверить но население с хавало с восторгом. Следующим будет создание кольца по Украине. Газ должен пройти миллион километров, что бы перестать быть российским
zadneprohodchik    15.01.2019, 10:21
Оценка:  -2
zadneprohodchik
Быстрее б уже выборы, зае...ли рошены газ на 800% поднялитвари
Сеемма    15.01.2019, 10:23
Оценка:  +1
Сеемма
Безнадежно.
sashha    15.01.2019, 10:21
Оценка:  +5
sashha
1мая,вас уже не будет,мы выберем других уродов.
мармизасвiдомого    15.01.2019, 10:01
Оценка:  +6
мармизасвiдомого
МВФ Вам в помощь суки.
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