В Кабмине допускают поднятие цены на газ

Существующая формула предусматривает повышение цены на газ еще на 20%. Голубое топливо может подорожать уже с 1 мая.

В Украине снова может подорожать газ depositphotos.com

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что с 1 мая цены на газ поднимутся еще на 20%.

Об этом сообщил на телеканале Еспресо.

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“На самом деле для формирования цены на газ есть постановление Кабмина и это постановление понижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены, которая есть по формуле, эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ“, - пояснил Рева.

На вопрос ведущего, означает ли это повышение цены на 20%, он ответил, что в том случае, если формула будет действовать и дальше.

“Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше. Как будет складываться ситуация, я пока не готов комментировать, а все это будет зависеть от многих факторов“, - сказал министр.

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Напомним, программа Международного валютного фонда Stand By предусматривает два обязательных условия для Украины: сохранение бюджетного дефицита на уровне 2,3% ВВП, а также повышение цен на газ до рыночного уровня