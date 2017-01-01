Украинских моряков в Москве разделили "четверками" и судят в закрытом режиме

За пару часов Кремль планирует продлить арест всем 24 военнопленным.

Денисова и адвокаты моряков также прибыли на заседания суда facebook.com/nikolay.polozov

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Лефортовский суд столицы России Москвы проводит рассмотрение вопроса о продлении ареста 12 из 24 украинских моряков с захваченных РФ кораблей “Яны Капу“, “Никополь“ и “Бердянск“. Об этом сообщает УНИАН.

Заседание проходит в закрытом режиме - Лефортовский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ - следствие аргументировало свою просьбу “тайной следствия“ и “необходимостью обеспечить безопасность участников заседания“.

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Такие решения приняли судьи Сергей Рябцев, Альбина Галимова и Елена Канева. Сейчас судят 12 военнопленных - Андрея Шевченко, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко, Михаила Власюка, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Сергея Цыбизова, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого, Романа Мокряка.

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Перед началом заседания моряки смогли кратко пообщаться с родственниками. Они шутят и не падают духом, передает издание. Следствие просит продлить им арест до 26 апреля.

На заседание приехали не только их родственники, но и омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, для слушаний украинских моряков разделили на шесть групп по четыре человека. Первые заседания начались в 9:30 по Киеву. “Первые три четверки моряков доставили в суд под усиленным конвоем“, - пишет также адвокат Николай Полозов в Facebook.

Денисова и адвокаты моряков прибыли в суд еще до начала заседаний https://www.facebook.com/denisovaombudsman/

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“Я считаю, что это - судилище над нашими военнопленными моряками. Этот вопрос только военный суд может рассматривать“, - подчеркнула Денисова. По ее мнению, по решению суда все уже “предрешено“: “ФСБ, которым руководит президент страны, в которой мы находимся... Все указания уже получены судом“.

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Все это нужно Владимиру Путину, чтобы иметь доказательства, что наши моряки - обычные преступники, которые нарушили закон, подчеркнула она. “Но Крым - украинский и никаких законов они не нарушали“, - добавила омбудсмен.

Заседание суда еще по 12 украинским морякам назначено на 12:30 мск (11:30 по Киеву). Ранее адвокат Николай Полозов сообщал, что моряков планировали судить в три приема за один день. Он уверен, что ФСБ просило закрытого суда из-за большой огласки дела.