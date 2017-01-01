В Буче школьники продавали своего ровесника

Подростки разместили фото сверстника на сайте объявлений в разделе о животных.

Инспекторы по предупреждению подростковой преступности собирают информацию скриншот из видео

В городе Буча Киевской области школьники продавали сверстника. На сайте объявлений в разделе домашние животные подростки разместили фото ровесника. Так называемый товар оценили в 1000 гривен и обидно подписали.

Об этом сообщает издание Погляд.

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В учебном заведении, где учится парень, ситуацию не комментируют. В Бучанском отделе образования от объяснений также отказались. Заместитель начальника госпожа Науменко уверяет, что молчат, ради спокойствия ребенка.

Инспекторы по предупреждению подростковой преступности собирают информацию. Поэтому, точно назвать это травлей или жестокими шутками пока не могут.

По словам уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы, онлайн-буллинг распространенное явление. Однако подобное унижение обнаружено впервые.

Как сообщалось 3 октября, Рада поддержала законопроект о противодействии буллингу.