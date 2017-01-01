Супрун рассказала о мифах вакцинации против кори

Прививку можно делать даже при простуде, сообщила и.о министра здравоохранения.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что вакцинация против кори не приводит к ослаблению иммунитета. Не верить мифам о вакцинации она призвала на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, миф о недопустимости прививок в период эпидсезона гриппа ничем не подтверждается.

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"Единственный адекватный ответ для предупреждения новых случаев инфекции – усиленные меры по вакцинации – чтобы каждый ребенок, который еще не имеет прививки от кори и не имеет медицинских противопоказаний, безотлагательно получил свою защиту", – заверила она.

Сослалась и. о. министра также на ведущего эксперта ВООЗ, который опубликовал свой комментарий по этому поводу.

"Он отмечает, что нет доказательств увеличения частоты бактериальных или вирусных инфекций после вакцинации от кори, паротита и краснухи", – подчеркнула она.

При этом, отметила Супрун, прививку против кори нельзя откладывать даже в случае, если ребенок имеет легкое течение простуды. "Учеными не обнаружено, что даже у детей раннего возраста при легкой респираторной инфекции вакцина может быть неэффективна", – написала она, подтвердив свои слова результатами научных исследований.

"Какой вывод? Вакцинироваться от кори, в период вспышки этой инфекции и при эпидсезона гриппа, людям без прививок необходимо", – подытожила Супрун.

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В тоже время, в Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщили, что от осложнений кори умер житель Житомирской области. Мужчине было 49 лет и у него не было ни одной прививки против кори. Это уже второй смертельный случай от кори в этом году.

Как сообщалось 12 января, Супрун рассказала, как сбросить вес после праздников.