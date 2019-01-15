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МАУ изменила нормы провоза ручной клади

Комментариев: 3
Нормы будут действовать для пассажиров, которые приобрели билеты после 1 ноября 2018 года.
С 15 января 2019 года МАУ ужесточает нормы
С 15 января 2019 года МАУ ужесточает нормы
depositphotos.com

Авиакомпания Международные авиалинии Украины с 15 января 2019 года ужесточает нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Нормы будут действовать для пассажиров, которые приобрели билеты после 1 ноября 2018 года. Для тех, кто купил билеты раньше, сохраняются старые нормы.

Согласно новым правилам, пассажиры с билетами, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

“Любые вещи или аксессуары, как например: ноутбук, пресса для чтения, фотоаппарат, портплед, товары duty free, личные документы и т.д., должны быть размещены внутри ручной клади, разрешенной к перевозке в соответствии с нормами, установленными настоящими правилами и условиями“, - говорится в сообщении.

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Если в стоимость билетов входит перевозка зарегистрированного багажа, то с собой на борт самолета можно взять 2 места ручной клади: 1 место весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см и 1 место весом до 5 кг и размерами не более чем 40х30х10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Все пассажиры смогут докупить одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами не более чем 40x30x10 см за 15 евро.

Ранее сообщалось, что Международные авиалинии Украины с начала 2019 года сократят объем предметов, разрешенных к бесплатной перевозке в салоне самолета

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Теги: МАУ, ручная кладь, багаж, самолет
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Комментариев (3)
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sashha    15.01.2019, 11:53
Оценка:  0
sashha
На МАУ еще кто-то летает?
RAPITOSIK    15.01.2019, 12:21
Оценка:  0
RAPITOSIK
я летел,свободных мест не было
ibnXattab    15.01.2019, 11:31
Оценка:  +3
ibnXattab
С их ценами пусть сами лётают на корытах своих. Сейчас достаточно европейских перевозчиков с нормальными ценами и нормами провоза.
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