Законопроект о "церковном рейдерстве" перепишут

Новая редакция законопроекта будет соответствовать лучшим европейским стандартам.

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Сегодня, 15 января, на Согласительном совете Верховой Рады спикер Андрей Парубий выступил с предложением разработать новый законопроект о порядке изменения подчинения церквей вместо скандального законопроекта № 4128 о “церковном рейдерстве“, который не учитывает все процедурные моменты.

Об этом сообщает 112 Украина.

“У нас есть зарегистрированный проект закона № 4128, но, к сожалению, он не учитывает всех процедурных и юридических нюансов. Поэтому я обратился с просьбой к комитету, чтобы был разработан новый законопроект, доработанный и усовершенствованный согласно рекомендациям и решениям Европейского суда по правам человека“, - сказал Парубий.

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По словам Парубия, новая редакция законопроекта будет соответствовать лучшим европейским стандартам и поможет в полной мере реализовать права верующих и свободу совести.

“Я надеюсь, что комитет в среду сможет рассмотреть принятое решение и, если будет воля парламента, мы в четверг сможем включить в повестку дня сессии для принятия решения доработанный проект закона“, - добавил спикер парламента.

Как сообщалось в сентябре, в Почаевской Лавре готовятся к “обороне“ от “внуков Ленина“.