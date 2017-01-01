Законопроект о "церковном рейдерстве" перепишут
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Сегодня, 15 января, на Согласительном совете Верховой Рады спикер Андрей Парубий выступил с предложением разработать новый законопроект о порядке изменения подчинения церквей вместо скандального законопроекта № 4128 о “церковном рейдерстве“, который не учитывает все процедурные моменты.
Об этом сообщает 112 Украина.
“У нас есть зарегистрированный проект закона № 4128, но, к сожалению, он не учитывает всех процедурных и юридических нюансов. Поэтому я обратился с просьбой к комитету, чтобы был разработан новый законопроект, доработанный и усовершенствованный согласно рекомендациям и решениям Европейского суда по правам человека“, - сказал Парубий.
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По словам Парубия, новая редакция законопроекта будет соответствовать лучшим европейским стандартам и поможет в полной мере реализовать права верующих и свободу совести.
“Я надеюсь, что комитет в среду сможет рассмотреть принятое решение и, если будет воля парламента, мы в четверг сможем включить в повестку дня сессии для принятия решения доработанный проект закона“, - добавил спикер парламента.
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