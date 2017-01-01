Порошенко отправится в Израиль для подписания ЗСТ - СМИ

Визит в Израиль состоится в конце текущей недели, пишут СМИ. На сайте Администрации президента информации о поездке пока нет.

Украина и Израиль на этой неделе подпишут соглашение о зоне свободной торговли president.gov.ua

В конце недели президент Петр Порошенко посетит Израиль для подписания соглашения о зоне свободной торговли.

Об этом во вторник, 15 января, сообщает израильский портал newsru.co.il.

Читай также: Порошенко озвучил новые приоритеты в торговле с ЕС Как пишет издание, соглашение о свободной торговле позволит за пять лет в два раза увеличить товарооборот между странами (до 2 млрд долларов в год). Как пишет издание, соглашение о свободной торговле позволит за пять лет в два раза увеличить товарооборот между странами (до 2 млрд долларов в год).

На текущий момент основные статьи украинского экспорта в Израиль – зерновые (46,5%), металлы (25,9%), оливки, продукты питания, древесные изделия, нефтепродукты.

Израиль поставляет в Украину химикаты (39,8%), минеральное топливо и нефтепродукты (9,2%), пластмассы и полимеры, оборудование для ядерного реактора, станки и медикаменты.

В то же время, на сайте Администрации президента информации о поездке в Израиль пока нет.

Читай также: Украина и Израиль близки к подписанию Соглашения о свободной торговле - АПУ

Напомним, 21 ноября Кабинет министров одобрил распоряжение о подписании соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем, а также уполномочил первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива на подписание этого документа.