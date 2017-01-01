Прессе не разрешают снимать ФСБшников, которые доставляют моряков в суд, а адвокаты просят изменить подследственность.

Судилища над моряками: Пикет под зданием, "энергетика ФСБ" и "звонок другу" от судей

Судилища над моряками: Пикет под зданием, "энергетика ФСБ" и "звонок другу" от судей

Читай также: Моряку в СИЗО Москвы не дают читать Булгакова, зато его навещает ФСБ

Родственников военнопленных украинских моряков пускали в залы заседаний до принятия решения о закрытом заседании. Но после принятия этого решения их вывели и пустили обратно только в один из трех залов. Об этом в Twitter сообщают наблюдатели из ОГОН, которые освещают суд.

Прессу на заседания Лефортовского райсуда в Москве в данный момент не пускают. По данным группы, адвокаты подзащитных подали ходатайство об изменении подследственности на военный суд.

Читай также: Украинским морякам хотят продлить арест в “три приема“ за один день

Зал 39, Галимова. Вышел адвокат Илья Новиков, цитата: «сейчас судья объявит промежуточное решение, потом будут перерыв и ещё разговоры, где то к 12 стоит ждать окончательное решение».

Адвокаты будут ходатайствовать «изменить подследственность на военный суд». — ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.

Читай также: Омбудсмен РФ отменила встречу с Денисовой

По словам адвоката Ильи Новикова, рассмотрения первого “этапа“ дел, которое началось в 9:30, затянулось из-за того, что судьи звонили в Мосгорсуд, чтобы скоординироваться между собой и сформулировать одинаковый ответ на ходатайства адвокатов о передаче дел в военный суд.

Тем временем под судом утром проходит одиночный пикет с требованием освободить украинских моряков, отмечает наблюдательная группа.

Читай также: ФСБ требует закрытого суда над украинскими моряками

Прямо сейчас у суда проходит одиночный пикет. pic.twitter.com/9llk5gRwx2 — ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.

Примерно в 11 часов человек с плакатом под судом сменился, но требования остались прежними.

Кстати, пикет у суда так и стоит. Только уже другой человек. pic.twitter.com/VS04gGLqVw — ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.

Читай также: Украинский омбудсмен Денисова прибыла в Москву

Наблюдатели также выложили фотографии пристава, который не пропускал прессу в зал суда и просил “опустить камеру“, чтобы сотрудники ФСБ не попали на фото.

“Пристав просит опустить вниз объективы камер. Мотивирует тем, что могут начать вести запись, а сейчас в суде много сотрудников ФСБ, их снимать нельзя. В частности, именно сотрудники ФСБ доставляют моряков в суд“, - сообщает группа.

Читай также: Военнопленных моряков хотят оставить в застенках СИЗО почти до мая

Уже знакомый нам пристав просит опустить вниз объективы камер. Мотивирует тем, что могут начать вести запись, а сейчас в суде много сотрудников ФСБ, их снимать нельзя. В частности, именно сотрудники ФСБ доставляют моряков в суд. pic.twitter.com/nwvS8Bg0Nv — ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.

Читай также: В РФ допустили возможность обмена захваченных украинских моряков - росСМИ

Чуть позже наблюдателям удалось разговорить этого же правоохранителя. Остальные приставы молчаливы. “Тот самый пристав у зала 28 все откровеннее общается с публикой. Сейчас вот обсуждают “энергетику ФСБшников“. Наблюдатели у залов 36 и 39 с грустью сообщают, что их приставы не разговорчивы“, - пишет группа, отмечая, что решения суда пока нет.

Пока новостей нет. Только такая. Тот самый пристав у зала 28 всё откровеннее общается с публикой. Сейчас вот обсуждают “энергетику ФСБшников“. Наблюдатели у залов 36 и 39 с грустью сообщают, что их приставы не разговорчивы. — ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.

Читай также: Адвокат рассказал, когда ждать суда над моряками

Наблюдатели отметили, что поснимать залы суда разрешили до принятия решения о закрытом заседании. При этом в зале, где заседание проводил судья Рябцев, родственники кричали “Ура Украине“.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве сегодня проходят суды над 24 украинскими военопленными моряками. ФСБ просит продлить им арест до 26 апреля.