Участники акции в поддержку пленных украинских моряков хотели испачкать забор диппредставительства красной краской.

В Одессе прошла акция в поддержку пленных украинских моряков

В Одессе под консульством РФ произошли потасовки

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В Одессе под консульством РФ произошли потасовки

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В Одессе полиция применила силу к участникам акции в поддержку пленных украинских моряков, которая проходила утром 15 января возле генконсульства Российской федерации на Гагаринском плато.

Об этом сообщает Думская.

Митингующие хотели испачкать забор и ворота диппредставительства красной краской, символизирующей кровь, но правоохранители не дали им это сделать. В итоге краска разлилась на асфальт и участников акции.

Двоих задержали, в том числе известного экс-"самооборонца" Тодора Пановского.

Один из организаторов акции Витали Кожухарь заявил нам, что удивлен реакции полицейских.

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"Действо планировалось сугубо мирное, краска эта легко смывается. Какой смысл было применять силу, непонятно", - сказал он.

Всего в действе принимало участие до 50 активистов разных патриотических организаций и несколько десятков полицейских.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.