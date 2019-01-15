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В Одессе под консульством РФ произошли потасовки

Комментариев: 5
Участники акции в поддержку пленных украинских моряков хотели испачкать забор диппредставительства красной краской.
В Одессе под консульством РФ произошли потасовки
© dumskaya.net
Фото 1/7
  • В Одессе прошла акция в поддержку пленных украинских моряков
  • В Одессе прошла акция в поддержку пленных украинских моряков
  • В Одессе прошла акция в поддержку пленных украинских моряков
  • В Одессе прошла акция в поддержку пленных украинских моряков
  • В Одессе прошла акция в поддержку пленных украинских моряков
  • В Одессе прошла акция в поддержку пленных украинских моряков
  • В Одессе прошла акция в поддержку пленных украинских моряков
В Одессе под консульством РФ произошли потасовки
В Одессе прошла акция в поддержку пленных украинских моряков
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В Одессе полиция применила силу к участникам акции в поддержку пленных украинских моряков, которая проходила утром 15 января возле генконсульства Российской федерации на Гагаринском плато.

Об этом сообщает Думская.

Митингующие хотели испачкать забор и ворота диппредставительства красной краской, символизирующей кровь, но правоохранители не дали им это сделать. В итоге краска разлилась на асфальт и участников акции.

Двоих задержали, в том числе известного экс-"самооборонца" Тодора Пановского.

Один из организаторов акции Витали Кожухарь заявил нам, что удивлен реакции полицейских.

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"Действо планировалось сугубо мирное, краска эта легко смывается. Какой смысл было применять силу, непонятно", - сказал он.

Всего в действе принимало участие до 50 активистов разных патриотических организаций и несколько десятков полицейских.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, Одесса, моряки, драка, потасовка, консульство
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Комментариев (5)
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farfalle    15.01.2019, 12:36
Оценка:  0
farfalle
На Украине спокойно, там фашизма нет, говорили они. Никто не громит суды и банки, не нападает на посольства.
Страна гуляй-поле
Pулевой    15.01.2019, 12:29
Оценка:  0
Pулевой
Хомячок,а ты почему не на передовой?Мама не отпустила?Да ты и на диване не плохо усераешься. ;-)
Pулевой    15.01.2019, 12:26
Оценка:  0
Pулевой
Утхyярили бы лучше этих двухсотгривневых"активистов& quot;до инвалидности.
Bиoлeттa_    15.01.2019, 12:25
Оценка:  +1
Bиoлeттa_
Поліція застосувала силу проти правопорушників???!!! Нарешті. Що ж з нею трапилось?
Peyot    15.01.2019, 12:21
Оценка:  -2
Peyot
ух как слажено плиция защищает окупантов. нужно бы каждого из ни на передовую бросить пусть там себя проявят!
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