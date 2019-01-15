В Одессе под консульством РФ произошли потасовки
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В Одессе полиция применила силу к участникам акции в поддержку пленных украинских моряков, которая проходила утром 15 января возле генконсульства Российской федерации на Гагаринском плато.
Об этом сообщает Думская.
Митингующие хотели испачкать забор и ворота диппредставительства красной краской, символизирующей кровь, но правоохранители не дали им это сделать. В итоге краска разлилась на асфальт и участников акции.
Двоих задержали, в том числе известного экс-"самооборонца" Тодора Пановского.
Один из организаторов акции Витали Кожухарь заявил нам, что удивлен реакции полицейских.
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"Действо планировалось сугубо мирное, краска эта легко смывается. Какой смысл было применять силу, непонятно", - сказал он.
Всего в действе принимало участие до 50 активистов разных патриотических организаций и несколько десятков полицейских.
Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.
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