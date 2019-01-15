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Порошенко просит ВР закрепить в Конституции курс на вступление в НАТО и ЕС

Комментариев: 2
Кроме того, депутатов просят закончить с декоммунизацией Днепропетровской области.
Порошенко просит депутатов начать работу с Конституции
Порошенко просит депутатов начать работу с Конституции
president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду начать десятую сессию  с внесения изменений в Конституцию. Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает РБК-Украина.

“Президент  Петр Порошенко призывает парламент проголосовать за изменения в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО“, - заявила нардеп.

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Кроме того, президент также призвал депутатов вернуться к завершению декоммунизации Днепропетровской области.

“Необходимо завершить процесс изменения названия Днепровской области. Это также изменения в Конституцию“, - добавила Луценко.

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Ранее сообщалось, что Порошенко обещал закрепить курс на вступление в ЕС и НАТО в Конституции до выборов президента 31 марта 2019 года.

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Теги: НАТО, ЕС, Конституция, Порошенко, Рада, депутаты
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Комментариев (3)
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Pулевой    15.01.2019, 12:42
Оценка:  0
Pулевой
Алкохрон похоже на послед решил навредить Украине по-полной программе.Но подобные вопросы нужно выносить на Всенародный Референдум,а не по прихоти потешного минетчика-сливореза с подвальным рейтингом. ;-)
farfalle    15.01.2019, 12:34
Оценка:  0
farfalle
Позорище какое-то, как холопы. А просто развиваться нельзя?
farfalle    15.01.2019, 12:34
Оценка:  0
farfalle
А потом опять конституцию переписывать? Под каждого временщика?
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