Порошенко просит ВР закрепить в Конституции курс на вступление в НАТО и ЕС

Кроме того, депутатов просят закончить с декоммунизацией Днепропетровской области.

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Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду начать десятую сессию с внесения изменений в Конституцию. Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает РБК-Украина.

“Президент Петр Порошенко призывает парламент проголосовать за изменения в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО“, - заявила нардеп.

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Кроме того, президент также призвал депутатов вернуться к завершению декоммунизации Днепропетровской области.

“Необходимо завершить процесс изменения названия Днепровской области. Это также изменения в Конституцию“, - добавила Луценко.

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Ранее сообщалось, что Порошенко обещал закрепить курс на вступление в ЕС и НАТО в Конституции до выборов президента 31 марта 2019 года.