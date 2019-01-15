Порошенко просит ВР закрепить в Конституции курс на вступление в НАТО и ЕС
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Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду начать десятую сессию с внесения изменений в Конституцию. Об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает РБК-Украина.
“Президент Петр Порошенко призывает парламент проголосовать за изменения в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО“, - заявила нардеп.
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Кроме того, президент также призвал депутатов вернуться к завершению декоммунизации Днепропетровской области.
“Необходимо завершить процесс изменения названия Днепровской области. Это также изменения в Конституцию“, - добавила Луценко.
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Ранее сообщалось, что Порошенко обещал закрепить курс на вступление в ЕС и НАТО в Конституции до выборов президента 31 марта 2019 года.