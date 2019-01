В Москву прилетели дипломаты из США и ЕС, а в коридорах суда кричат "Слава Украине"

Читай также: Судилища над моряками: Пикет под зданием, “энергетика ФСБ“ и “звонок другу“ от судей

В Лефортовский райсуд Москвы на время судилищ над украинскими военнопленными моряками с захваченных РФ кораблей прибыли дипломаты ЕС и еще нескольких стран, включая США. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Латвии Едгарc Ринкевичс.

“Латвийские дипломаты и их коллеги из ЕС, США, Великобритании, стран Балтии, Польши, Чехии, Швеции и Дании участвуют в заседании московского суда, на котором рассматривается дело о незаконно захваченных украинских моряках“, - пишет он.

Latvian diplomats and their EU, US, UK, Baltic, Polish, Czech, Swedish and Danish colleagues are participating in the session of Moscow court where the case of illegally captured Ukrainian sailors is considered. We express our solidarity with them & demand their immediate release https://t.co/g5q76BxzkY