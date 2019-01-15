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В Москву прилетели дипломаты из США и ЕС, а в коридорах суда кричат "Слава Украине"

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 18
В Лефортовский райсуд прибыли дипломаты из Великобритании, США, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Швеции и Дании.
В Москву прилетели дипломаты из США и ЕС, а в коридорах суда кричат "Слава Украине"
© EPA/UPG
Фото 1/9
  • Моряков в суд привезли ФСБшники, которых запрещают снимать
  • ФСБшники, доставившие моряков в суд, прячут лица
  • Украинским морякам планируют продлить арест аж до 26 апреля
  • Судьи отказались сменить подследственность дел против моряков, чтобы их судил военный суд
  • Родственников моряков сначала пустили в залы суда, а потом выгнали оттуда
  • Украинские моряки не падают духом, говорят их адвокаты
  • Журналистам не разрешают снимать лица ФСБшников
  • Суд над моряками проводят в закрытом режиме, чтобы "не нарушать тайну следствия"
  • Украинских моряков разделили по четверо и судят в трех разных залах суда в два этапа
В Москву прилетели дипломаты из США и ЕС, а в коридорах суда кричат "Слава Украине"
Моряков в суд привезли ФСБшники, которых запрещают снимать
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В Лефортовский райсуд Москвы на время судилищ над украинскими военнопленными моряками с захваченных РФ кораблей прибыли дипломаты ЕС и еще нескольких стран, включая США. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Латвии Едгарc Ринкевичс.

“Латвийские дипломаты и их коллеги из ЕС, США, Великобритании, стран Балтии, Польши, Чехии, Швеции и Дании участвуют в заседании московского суда, на котором рассматривается дело о незаконно захваченных украинских моряках“, - пишет он.

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“Мы выражаем солидарность с ними и требуем их немедленного освобождения“, - подчеркнул дипломат.

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Цитируя его твит, министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул: “Судебные заседания по нашим военнопленных моряках в Москве закрыли. Кому есть чего бояться и скрывать, тот прячется. Спасибо нашим друзьям, которые пришли поддержать ребят“.

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В то же время наблюдатели из группы ОГОН сообщают, что украинские моряки назвали суду свои данные, но на другие вопросы отвечать отказались, ссылаясь на Женевскую конвенцию и настаивая на своем статусе военнопленных.

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Во время выведения моряков из 39 зала на обед часть столпившейся у двери зала публики кричала “Слава Украине“ и хлопала, добавили наблюдатели.

Они также отметили, что двое из троих судей в изменении подследственности дел на военный суд уже отказали. Адвокаты надеются, что позже это можно будет изменить.

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Напомним, ранее сообщалось, что родственников украинских моряков сначала пустили на заседания судов, а потом вывели из залов в связи с решением о закрытости процесса (правда, в один из залов их все же пустили - судья очень долго принимал решение о закрытии).

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Теги: моряки, суд, СИЗО, Москва, Лефортово, ЕС, США, дипломаты
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Комментариев (21)
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Ехидный    15.01.2019, 14:02
Оценка:  +1
Ехидный
Кстати, о дебилизме лапотников: "РІА Новини, посилаючись на звернення асоціації підприємців "АВАНТИ", яке направлено до Ради Федерації, Держдуми і Ростуризм, інформує - в Росії запропонували ввести податок на виїзд з країни в розмірі 500 рублів". Так что сидите за поребриком!
Hutinpuy    15.01.2019, 13:57
Оценка:  -1
Hutinpuy
Садиться в говно - мокшанский национальный вид спорта
Pулевой    15.01.2019, 14:04
Оценка:  -2
Pулевой
Ты сегодня решил вылизывать очко Петьки лишь под четырьмя никами,Колишний_схидняк,Hutinpu y,wtf2wtf и Ехидный?А где же твои ники Kostos,shuraq,AloneInNight,Anti Olgino,Nikonori,Хитрый_лис,Rusp idor...? ;-)
Hutinpuy    15.01.2019, 14:07
Оценка:  +1
Hutinpuy
А где твои ники П_доватый Кыць, Фекальный перець, Файный друзяка и т.д.? Не приписывай другим свой личный п_доватизм
WTF2wtf    15.01.2019, 14:07
Оценка:  -1
WTF2wtf
Не устал скакать по никам своим, путенское?
WTF2wtf    15.01.2019, 14:08
Оценка:  0
WTF2wtf
И снова мне чужих ников приписал, даун-многостаночник ольгинский (сейчас под ником 2Рулевой" ... )))
Hutinpuy    15.01.2019, 14:05
Оценка:  -1
Hutinpuy
Ну не скромничайте, лишнехромосомные, что есть - то есть!
WTF2wtf    15.01.2019, 13:51
Оценка:  +3
WTF2wtf
Фуфло это очередное от российских отморозков, это не суд ...
Pулевой    15.01.2019, 13:50
Оценка:  -5
Pулевой
В коридорах кричат?А в туалетах не кричат,случайно?Нет?Ну тогда это зрада!
Ехидный    15.01.2019, 13:53
Оценка:  0
Ехидный
В сортирах кричать это ваша скрепная традиция
Pулевой    15.01.2019, 13:55
Оценка:  -1
Pулевой
Кто тебе,забавному выродку,сказал что я из России?
Hutinpuy    15.01.2019, 13:56
Оценка:  0
Hutinpuy
По твоему дебилизму видно
Pулевой    15.01.2019, 14:00
Оценка:  -3
Pулевой
Твою бессильную потешность видно,под каким бы ты ником не написал.Ты-абсолютный клоун и не более.Но доказательств моей причастности к России,у тебя нет,ибо балабол ты хронический.;-)
Ехидный    15.01.2019, 14:03
Оценка:  +1
Ехидный
Путлеру сосал? Сосал. Какие тебе еще доказательства, ушлепок?
Pулевой    15.01.2019, 14:07
Оценка:  -1
Pулевой
Это конечно твоё дело кому сосать,но я никому не сосу.Так что даже не пытайся приобщить меня в своё"голубое свидобратство"! ;-)
Hutinpuy    15.01.2019, 14:08
Оценка:  0
Hutinpuy
Ты член бело-голубого путлерососного братства с красной полоской.
Bиoлeттa_    15.01.2019, 13:42
Оценка:  -5
Bиoлeттa_
Моряки, не бажаючи цього, стали акторами на цій виставі.
    15.01.2019, 13:40
Оценка:  -10
ПО ПРАВИЛАМ АГРОНОМИИ УКРОП НУЖНО САДИТЬ ВЕСНОЙ, А СЕЙЧАС КАК РАЗ ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ К ПОСАДКЕ ....))))
    15.01.2019, 13:36
Оценка:  -11
САЛО УРОНИЛИ !!!
СМЕРТЬ Т.ВОРОГАМ !!!
ЩЕНЯ ВМЭРЛА !!!
    15.01.2019, 13:34
Оценка:  -11
УБОГИЕ КЛОУНЫ ....)))
РОССИЯ НА ВАМИ ЗАД ВЫТРЕТ И ВЫБРОСИТ , ВЫ УЖЕ НЕ ЗНАЕТЕ ОТ БЕССИЛИЯ И ЗЛОБЫ ЧТО ДЕЛАТЬ ...)))
А ХОТЯ ....ПОСКАЧИТЕ ЧТО ЛИ ? )))
Колишній-східняк    15.01.2019, 13:52
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Попустись, бо всерешся.
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