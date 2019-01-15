В Лефортовский райсуд прибыли дипломаты из Великобритании, США, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Швеции и Дании.

В Москву прилетели дипломаты из США и ЕС, а в коридорах суда кричат "Слава Украине"

В Москву прилетели дипломаты из США и ЕС, а в коридорах суда кричат "Слава Украине"

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В Лефортовский райсуд Москвы на время судилищ над украинскими военнопленными моряками с захваченных РФ кораблей прибыли дипломаты ЕС и еще нескольких стран, включая США. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Латвии Едгарc Ринкевичс.

“Латвийские дипломаты и их коллеги из ЕС, США, Великобритании, стран Балтии, Польши, Чехии, Швеции и Дании участвуют в заседании московского суда, на котором рассматривается дело о незаконно захваченных украинских моряках“, - пишет он.

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Latvian diplomats and their EU, US, UK, Baltic, Polish, Czech, Swedish and Danish colleagues are participating in the session of Moscow court where the case of illegally captured Ukrainian sailors is considered. We express our solidarity with them & demand their immediate release https://t.co/g5q76BxzkY — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 15 января 2019 г.

“Мы выражаем солидарность с ними и требуем их немедленного освобождения“, - подчеркнул дипломат.

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Цитируя его твит, министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул: “Судебные заседания по нашим военнопленных моряках в Москве закрыли. Кому есть чего бояться и скрывать, тот прячется. Спасибо нашим друзьям, которые пришли поддержать ребят“.

Судові засідання по наших військовополонених моряках у Москві закрили. Кому є чого боятися і що приховувати, той ховається. Дякуємо нашим друзям 🇪🇺🇺🇸🇬🇧🇸🇪🇨🇿🇵🇱🇱🇹🇱🇻🇩🇰, які прийшли підтримати 🇺🇦 хлопців. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 января 2019 г.

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В то же время наблюдатели из группы ОГОН сообщают, что украинские моряки назвали суду свои данные, но на другие вопросы отвечать отказались, ссылаясь на Женевскую конвенцию и настаивая на своем статусе военнопленных.

Журналисты, бывшие на процессе в зале 28, сообщают, что моряки говорили по-русски, называли ФИО, свои данные, но на другие вопросы не отвечали, ссылаясь на Женевскую конвенцию и настаивая на своем статусе военнопленных — ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.

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Во время выведения моряков из 39 зала на обед часть столпившейся у двери зала публики кричала “Слава Украине“ и хлопала, добавили наблюдатели.

Из 39 зала судьи Галимовой моряков выводят на обед. Часть публики кричит “Слава Украине“ и хлопает. — ОГОН (@OgonWatch) 15 января 2019 г.

Они также отметили, что двое из троих судей в изменении подследственности дел на военный суд уже отказали. Адвокаты надеются, что позже это можно будет изменить.

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Напомним, ранее сообщалось, что родственников украинских моряков сначала пустили на заседания судов, а потом вывели из залов в связи с решением о закрытости процесса (правда, в один из залов их все же пустили - судья очень долго принимал решение о закрытии).